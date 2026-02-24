Habrá parlamento abierto para el Plan General de Desarrollo

En un foro de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) con transportistas, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, dio a conocer que una vez que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva envíe al Congreso local la propuesta de PGD, iniciará una fase de parlamento abierto.

Lo que vayamos a ir recogiendo (de observaciones) lo vamos a convertir en un dictamen. Ese dictamen va a ser nutrido por lo que manda el Instituto de Planeación, pero también por lo que opinen los distintos sectores con los que platiquemos”, dijo Bravo.

Detalló que el dictamen final se votará en el pleno.

El viernes pasado la diputada local de Morena Leonor Gómez Otegui, presidenta de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, anunció que la comisión que preside será la encargada de dictaminar.

Por ello la panista Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación de Desarrollo, afirmó que Morena se prepara para infringir el proceso de dictaminación y que la comisión que ella encabeza es la facultada para dictaminar el PGD.

Sin embargo el proyecto de PGD aún no llega al Congreso y será la Mesa Directiva la encargada de definir a qué comisión se turna.

EN RIESGO, 13 MIL EMPLEOS: INE

La eventual desaparición permanente de las juntas locales y distritales del INE encendió alertas dentro del propio instituto.

El consejero Martín Faz advirtió que la propuesta contenida en un borrador de reforma electoral que circuló entre Morena, PT y PVEM dejaría sin viabilidad operativa al organismo y pondría en riesgo cerca de 13 mil empleos.

Actualmente, casi 13 mil personas trabajan en las juntas locales y distritales, de un total aproximado de 16 mil trabajadores del INE. Sólo alrededor de 3 mil laboran en oficinas centrales. “Estamos hablando del brazo operativo del instituto”, señaló Faz.

–Aurora Zepeda

SE INSCRIBEN 4 PARA LA AUDITORÍA

En la Cámara de Diputados se registraron ayer lunes cuatro aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando aún restan cinco días para que concluya esta primera fase.

Se trata de Elizabeth Barba Villafán, actual funcionaria de la Fiscalía General de la República; Miroslava Carrillo Martínez, exdiputada federal de Morena y exauditora del Edomex; Humberto Blanco Pedrero, exfuncionario del IMSS y del gobierno de Chiapas, y Alonso Arrioja Garcia, adscrito en la contraloría del Servicio Postal Mexicano (SPM).

-Ivonne Melgar

cva*