Continuará el frío en CDMX y Edomex; mañana 'pegará' más

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que la madrugada del miércoles 25 de febrero de 2026 será muy fría principalmente en las partes altas de la capital donde la sensación térmica podría rondar los 3°C.

Frío y Calor

En tanto la mañana de este martes también ha sido de fría a muy fría; la dependencia detalló que después del mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin lluvia, se prevé que la temperatura máxima sea de 23 grados, en tanto la mínima es de 1 a 3 grados, pero con una sensación térmica de 0 grados.

Alerta por frío

Edomex con amanecer gélido

En tanto en el Estado de México se informó que un Aire Ártico mantiene intenso frío esta mañana en estados del Altiplano, resaltando la zona centro con heladas severas en varios puntos.

Un ejemplo es Tecámac, el amanecer de este día se registró con fuertes heladas y un marcado descenso en la temperatura, de acuerdo con el reporte de la cuenta especializada Tecámac Clima.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los termómetros marcaron -2 grados centígrados, mientras que en la estación meteorológica ubicada en la zona centro del municipio se reportaron 0 grados.

Sin embargo, en las comunidades de la parte alta y en los campos de la zona norte, la temperatura descendió aún más, alcanzando valores de entre -3 y -4 grados centígrados, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud y daños en cultivos. Autoridades recomiendan extremar precauciones ante estas bajas temperaturas.

Recomendaciones

Cambio climático

Lo ideal es vestirse en capas ligeras. Una camiseta que dé calor en la mañana, encima un suéter o algo intermedio y, por fuera, una chamarra que realmente proteja del frío temprano.

Así, cuando el sol ya esté pegando, simplemente es necesario quitar la chamarra y más tarde, si es necesario, el suéter. Lo importante es que todo sea fácil de poner y quitar, porque el clima va cambiando rápido.

Hombre sintiendo frío

También ayuda mucho no salir con el cabello húmedo, usar zapatos cerrados en la mañana porque el frío se mete por los pies, y ponerte bloqueador, porque el sol de la tarde pega fuerte, aunque el día haya empezado helado.

Hidratarte muy bien, el frío reseca el cuerpo sin que te des cuenta.