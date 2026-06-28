Morena interpondrá denuncia contra diputados del PAN

El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, afirmó que los diputados locales del PAN, Daniela Álvarez y Andrés Sánchez, han llevado a cabo actos de promoción personalizada durante eventos en los que venden electrodomésticos a los vecinos, se trata de productos que ofrece la asociación civil Sumando Oportunidades y expresó que los panistas se llevan una comisión por dichas ventas.

“Estamos descubriendo una red que opera en el PAN para lucrar con la pobreza de la gente, el cártel multinivel, el roto-pan: resulta que los panistas están operando a través de una asociación civil que se llama Sumando Oportunidades para vender tinacos, electrodomésticos (...) lo hacen a partir de una promoción personalizada, ponen hasta su cara en los tinacos”, expresó García durante La Chilanguera.

Y acusó a los panistas de fingir “que los productos están a un muy bajo precio, pero la realidad es que no”, y mostró la página web de las empresas que elaboran los tinacos, calentadores, colchones y otros productos donde aparecen a un precio menor que el que ofrece la asociación civil Sumando Oportunidades.

García puso el ejemplo del tinaco tricapa de la marca HG Plastic de 3 mil litros que aparece en un tríptico de la diputada Álvarez, donde aparece que el precio de mercado es 6 mil 50 pesos y se ofrece a un precio subsidiado de 4 mil 450.

Al respecto comentó que en la página de la empresa que produce los tinacos, HG Plastic, ese mismo tinaco se ofrece a un precio de contado de 4 mil 99 pesos y a meses sin intereses en 4 mil 299 lo que calificó como un engaño a la gente.

“Los precios que aparecen en el catálogo están por encima del costo de mercado (...) entonces eso le representa una ganancia a los diputados del PAN y queremos saber ¿Qué se hace con ese dinero? En varios conceptos está prohibido que derivado de nuestras funciones y nuestro contacto con la ciudadanía, se busque una ganancia”, dijo el morenista.

García dio a conocer que mañana presentarán una queja por estos hechos ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

PANISTAS NIEGAN ACUSACIONES

Al respecto el diputado local del PAN, Andrés Sánchez, expresó a Excélsior que todas las acusaciones del morenista García son falsas.

“De verdad decirte que no hay ninguna foto mía en ningún producto” dijo el panista Sánchez, sobre las acusaciones de García de que llevan a cabo promoción personalizada.

“En segundo lugar me parece que -García- se refiere a un tinaco con un sticker de la diputada Daniela Álvarez (...) al respecto te diría que es un tinaco privado que entrega una fundación (Sumando Oportunidades), no hay uso de recursos públicos (...) y para eso existe la fundación, para no generar un lucro, está vendiendo los productos al costo”, dijo Sánchez a Excélsior.

Y detalló que “al ser un tinaco privado que no fue pagado con recursos públicos, es como si yo pusiera un sticker en mi coche o en mi casa poniendo ‘diputado Andrés Sánchez Miranda’, creo que eso hacemos absolutamente todos los diputados porque estamos en nuestro derecho de promover quiénes somos y a qué partido pertenecemos y en eso no hay delito electoral”.

Asimismo, dijo que la fundación se acercó a diversos diputados del PAN “para ponernos a disposición todo el programa de subsidios que tienen, y yo soy un difusor del mensaje más que un intermediario (...) en ningún momento he recibido dinero de ningún ciudadano, ni de la fundación”.

“Está totalmente transparente, allí está el video del evento completo en el que la gente le paga directamente el producto a la fundación y se lo llevan”, afirmó el diputado del PAN.

Expresó que el objetivo es ayudar a la ciudadanía a tener acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles “¿Qué me permite a mí la fundación? Me permite juntar a la gente, me permite darles un programa de subsidios al cual no podrían tener acceso si no fuera con esa invitación”.

Sánchez expuso que sucede lo mismo cuando de una alcaldía le piden que los apoye difundiendo una jornada de vacunación de perros, o invite a un programa de reforestación “hago exactamente el mismo servicio con los programas públicos y con los programas privados”.

Y expuso que Morena está buscando un distractor y está atacando diputados del PAN “porque les molesta que estamos trabajando y a ellos les está quedando un poquito grande el tema de la ciudad, con todo lo que está pasando con las inundaciones, con las fallas en el metro, con los sobrecostos de los jardines colgantes al interior de las estaciones, la que se aventaron con los candelabros, están buscando un distractor”.

Sobre las afirmaciones de García en el sentido de que el esquema de subsidios es una estafa y la asociación civil vende los productos más caros que las empresas que los elaboran, el panista Sánchez respondió: “creo que el diputado es un poco limitado en su análisis, todos en nuestra vida nos hemos encontrado con una buena oportunidad de compra de decir ‘esa tele ahora sí me la voy a llevar porque está a muy buen precio. Ese tipo de ofertas generalmente son momentáneas y no son permanentes”.

Y detalló que “si hay algún producto que esté más caro de lo que lo pueden comprar en otro tipo de lugar, mi recomendación con el ciudadano siempre va a ser: ‘cómpralo donde sea más barato’”.