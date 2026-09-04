Morena contempla quedarse con todas las alcaldías de CDMX para 2027

Con la llegada de Paulo Emilio García a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, el partido guinda se declaró listo para ir por casi la totalidad de las alcaldías en las elecciones de 2027 y recuperar territorios considerados estratégicos, los cuales se encuentran en manos de la oposición, entre ellos Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar aseguró que, de acuerdo con las mediciones internas, el partido tiene posibilidades de conquistar hasta 15 de las 16 alcaldías capitalinas, incluida Cuauhtémoc, calificada la joya de la corona; sin embargo, reconoció que “la disputa está dura” en Benito Juárez.

Con Paulo se renueva y se fortalece nuestro optimismo, es una decisión que le va a dar mucha frescura y dinamismo a nuestro partido aquí en la ciudad”, afirmó Ramírez Cuéllar al respaldar la llegada de García a la dirigencia de Morena CDMX.

El legislador sostuvo que Morena buscará recuperar Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, además de disputar con fuerza Coyoacán, mientras que Benito Juárez permanecería como el principal bastión de la oposición.

El morenista Paulo García. Especial

Tenemos la certeza, de acuerdo con las mediciones que de manera cotidiana realizamos, que se conquistará la mayoría en la alcaldía de Cuauhtémoc; también se recuperará la alcaldía de Benito Juárez y está en disputa muy fuerte la alcaldía de Coyoacán”, aseveró en conferencia de prensa.

Retos del nuevo presidente

Junto con senadores y diputados locales y federales, dieron un espaldarazo García González, quien pidió licencia como diputado local, para asumir la dirigencia de Morena en la capital del país.

Ramírez Cuéllar señaló que, liderada por Paulo Emilio, la nueva dirigencia tendrá como tarea central construir estructura territorial y una interlocución directa con los distintos sectores de la sociedad capitalina.

Dijo que, además de respaldar a la jefa de Gobierno Clara Brugada, Morena pretende fortalecer su presencia en las colonias y comunidades, mediante una agenda que incluya movilidad, electromovilidad y servicios públicos.

Aclaran que mitin no es contra alcaldesa

En el respaldo a Paulo Emilio García también participaron líderes de organizaciones populares y del transporte, así como Ian Cárdenas, coordinador nacional del Movimiento Construyendo, quien llamó a cerrar filas y evitar confrontaciones internas.

Cárdenas aprovechó para convocar a los militantes de Morena en la Ciudad de México para participar en el mitin masivo convocado para este sábado 5 de septiembre, a las 9 de la mañana, en la Plaza de las Tres Culturas, en la alcaldía Cuauhtémoc, denominado "Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Ciudad".

Foto: Excélsior

El dirigente descartó que el mitin se trate de un acto de afrenta o confrontación contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Lo de mañana no es un acto contra nadie, es una reunión de militantes y simpatizantes de nuestro partido. Queremos ir unificados, unificados en todos lados y evitar actitudes de pleitos y contradicciones”, recalcó.

Cárdenas reconoció que existen divergencias y “escaramuzas” con algunos actores políticos, pero afirmó que habrá respeto a las autoridades de las alcaldías y que el objetivo será trabajar en unidad rumbo a 2027.

En el caso de Cuauhtémoc, adelantó que se realizarán reuniones con representantes de distintos sectores, incluidos comerciantes y empresarios, para construir una estrategia territorial común.

Buscarán mejores perfiles para Benito Juárez

La senadora por Morena, Guadalupe Chavira, afirmó que la alcaldía Benito Juárez, que desde el año 2000 se mantiene como bastión panista “está muy disputada”, pero aseguró que se buscarán “los mejores perfiles” para dar la batalla.

Esa es una realidad, en Benito Juárez, en algún momento con la compañera Leticia Varela estuvimos a nada de que se ganara esa alcaldía. Me parece que vamos a hacer un ejercicio de revisión y buscar los mejores perfiles, estuvo la compañera Paula Soto. Hay perfiles en Benito Juárez y hay forma también decir que en Benito Juárez sí se puede transformar de otra manera a su alcaldía”, expresó la legisladora.

Foto: Magdalena Montiel | Cuartoscuro/

Ramírez Cuéllar insistió en que Morena no se encuentra todavía en un proceso electoral, por lo que pidió evitar que las actividades partidistas se conviertan en actos anticipados de campaña.

Hay mucha disciplina entre la militancia de Morena. No estamos en un proceso electoral, no es un mitin y en los discursos se va a notar”.

El también vicecoordinador de Morena adelantó que en los próximos días comenzará el proceso para definir a quienes serán coordinadores de los distritos federales en la capital y, posteriormente, a los responsables de cada una de las 16 alcaldías.

Señaló que, por ahora, alcaldes o legisladores que busquen participar como coordinadores no están obligados a solicitar licencia.

La apuesta de Morena para 2027, concluyó, será combinar estructura territorial, unidad interna y presencia social, para consolidarse como fuerza dominante en la capital del país, trabajo que, insistió, liderará el nuevo dirigente partidista en la ciudad.