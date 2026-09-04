Restituirán predio de Matías Romero a familia despojada

Víctimas de despojo se reunieron esta tarde con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto y con la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, para constatar los avances en las investigaciones de despojo presentadas el 29 de julio.

Sobre esos hechos, se informó que se han asegurado cuatro inmuebles, dos de ellos están por restituirse.

Al término de la reunión, que duró poco más de dos horas, Alicia Camps, representante de Enlace del Valle y Arturo Santana Alfaro, abogado de las víctimas, informaron que, en seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades, dos inmuebles están por restituirse.

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En cuanto se pongan de acuerdo los legítimos propietarios y propietarias, les van a dar ya la legítima posesión. Ellos son copropietarios, ya lo acreditaron", comentó el abogado.

Se trata del predio ubicado en Matías Romero 18, caso que detonó la movilización de vecinos y que derivó en el conocimiento de decenas de casos similares en la capital del país.

En ese sentido, abogado celebró el avance presentado por las autoridades: "Está avanzando esta agenda, está avanzando el combate, ya hay voluntad política y voluntad administrativa para atender este tema de despojo en la Ciudad de México", refirió.

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Investigaciones y detenciones

Se informó que solamente hay dos personas detenidas por este caso, mientras que existen 14 funcionarios públicos investigados.

Sobre ellos se detalló que algunos pertenecen a la fiscalía; sin embargo, no se mencionó el área. Asimismo, el defensor explicó que en la Ciudad de México hay más de 50 mil carpetas de investigación por despojo.