Morena realizará asambleas en 33 distritos para informar sobre reforma electoral

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, dio a conocer que los diputados de su grupo parlamentario iniciarán una serie de asambleas en los 33 distritos electorales locales de la capital, para informar a la población sobre el contenido de la reforma electoral que propone la presidenta, Claudia Sheinbaum.

"Lo más importante es que salgamos a transmitir esto a las calles. Vamos a comenzar como grupo parlamentario, a salir a los 33 distritos electorales de la ciudad a informar a la gente sobre la propuesta de la Presidenta de la Reforma Electoral. Esto se votó en las urnas y lo haremos realidad", dijo García .

Detalló que así se acordó en el Consejo Nacional de Morena, que se celebró el sábado pasado y consideró que “ha habido, pues un montón de mentiras en torno a la reforma electoral, mucha desinformación”.

García también comentó que el sábado se dio a conocer una encuesta “que ya de entrada señala que 80 por ciento de la población está a favor de la reforma, pues bueno, no vamos a soltar. Nosotros vamos a dar la batalla en los medios, en el Congreso y en las calles para que esta reforma electoral sea una realidad”.

*DRR*