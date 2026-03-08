Morena realizará asambleas en 33 distritos para informar sobre reforma electoral
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirmó que se han dicho muchas mentiras sobre dicha reforma
El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo García, dio a conocer que los diputados de su grupo parlamentario iniciarán una serie de asambleas en los 33 distritos electorales locales de la capital, para informar a la población sobre el contenido de la reforma electoral que propone la presidenta, Claudia Sheinbaum.
"Lo más importante es que salgamos a transmitir esto a las calles. Vamos a comenzar como grupo parlamentario, a salir a los 33 distritos electorales de la ciudad a informar a la gente sobre la propuesta de la Presidenta de la Reforma Electoral. Esto se votó en las urnas y lo haremos realidad", dijo García .
Detalló que así se acordó en el Consejo Nacional de Morena, que se celebró el sábado pasado y consideró que “ha habido, pues un montón de mentiras en torno a la reforma electoral, mucha desinformación”.
García también comentó que el sábado se dio a conocer una encuesta “que ya de entrada señala que 80 por ciento de la población está a favor de la reforma, pues bueno, no vamos a soltar. Nosotros vamos a dar la batalla en los medios, en el Congreso y en las calles para que esta reforma electoral sea una realidad”.
