Morena busca acuerdo: siguen las conversaciones entre Lobo y González, afirma diputado García

Luego de que el miércoles pasado simpatizantes del diputado morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez impidieran la entrada al Congreso de la Ciudad de México al diputado Gerardo González, titular de la curul, quien informó su reincorporación mediante un oficio, el vocero de la bancada de Morena, Paulo García, dio a conocer que “siguen las conversaciones entre los dos compañeros; en cuanto esté claro, lo daremos a conocer”.

García afirmó que la bancada de Morena trabajará “con cualquiera de los dos, desde luego, pues llegaron al Congreso como fruto de los votos de nuestro movimiento”.

Asimismo, hizo un llamado:

“Que las diferencias políticas se resuelvan mediante los canales políticos. Son compañeros valiosos que esperamos sigan construyendo con nuestro movimiento, pero lo más importante es el proyecto y trabajar en la unidad”.

Durante La Chilanguera, García reiteró el “llamado a la unidad de nuestro movimiento”, al señalar que existen múltiples tareas de ciudad por atender y varios pendientes legislativos. “Nuestra bancada está concentrada en esas batallas”, puntualizó.

Respecto a las prioridades de la bancada de Morena para el segundo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, García indicó que una de las principales será sacar adelante la Ley del Sistema Público de Cuidados, así como la Ley de Rentas Justas y el Plan General de Desarrollo.

Finalmente, sobre la sesión plenaria de Morena que se llevará a cabo el próximo jueves, el diputado comentó que “estaremos consensando esta agenda legislativa común, siempre pensando en el bien de la ciudad”.

