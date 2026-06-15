Gobierno nocturno de Miguel Hidalgo supera emergencia por tormenta: Tabe

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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe afirmó que, a pesar de que el Mundial y las lluvias pusieron a prueba a la demarcación, se enfrentó con éxito la primera emergencia, luego de las torrenciales lluvias del pasado jueves.

“Hoy queremos presentar el primer balance de resultados del Gobierno Nocturno durante los primeros días del Mundial, en los que podemos decir que hubo saldo blanco.

“Sí podemos afirmar que el gobierno de Miguel Hidalgo está atento, está organizado, está preparado para atender las emergencias. Nuestros vecinos también han demostrado su solidaridad, su empatía y su responsabilidad con el entorno. Entre todos logramos superar esta crisis, esta emergencia que sin duda nos puso a prueba”, mencionó.

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El funcionario añadió que, una vez que pasó la tormenta, se atendieron cerca de 200 reportes relacionados con árboles caídos, 42 vehículos afectados, 81 encharcamientos, 6 inundaciones, así como el derribo de 10 postes que habían dejado a tres colonias sin luz.

Por lo anterior, el equipo de Protección Civil, Medio Ambiente y Servicios Urbanos desplegó su máxima capacidad para atender la emergencia y regresar lo antes posible la vida en las colonias a la normalidad.

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“Las afectaciones a nuestras colonias fueron muy serias y la capacidad de respuesta de nuestro equipo fue impresionante. Todas las áreas del gobierno actuaron oportunamente para regresar a la normalidad a la brevedad”, precisó.

En conferencia de prensa desde el búnker del Gobierno Nocturno, el alcalde de Miguel Hidalgo recordó que tras reunirse con su gabinete, recorrió varias de las colonias afectadas.

Sostuvo que con una labor exhaustiva y con el apoyo de voluntarios de diversas alcaldías, vecinos y funcionarios de los tres niveles de gobierno, se enfrentó la crisis.

“Por eso digo que el Mundial y la tormenta pusieron a Miguel Hidalgo a prueba. Además, sí quiero reconocer el apoyo de otras dependencias con las que contamos para enfrentar esta crisis”, expuso Mauricio Tabe.