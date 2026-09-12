Reforzará Álvaro Obregón verificación de instalaciones de gas en comercios

La alcaldía Álvaro Obregón mantendrá una verificación permanente en establecimientos mercantiles para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e instalaciones de gas, esta medida se tomará tras la explosión registrada en un inmueble en la colonia Minas de Cristo, así lo informó el alcalde Javier López Casarín.

El funcionario precisó que la normatividad actual limita el actuar de los gobiernos locales en el ámbito privado, por lo que no es posible realizar inspecciones al interior de las viviendas. Ante este marco, insistió en que la seguridad doméstica depende directamente de las precauciones de cada familia.

Por parte de la autoridad, ¿qué hacemos? Tenemos una verificación permanente en todos los establecimientos para que cumplan con la normativa y que de esta forma sea un lugar seguro. No tenemos la facultad para ir a los domicilios para ver si tienen una alerta que detecte si hay alguna fuga de gas. Por eso es importante que haya una conciencia colectiva", explicó.

Foto: José Antonio García | Excélsior

López Casarín recomendó la adopción voluntaria de herramientas de prevención accesibles, como la compra de detectores de gas en comercios particulares. Asimismo, enfatizó malas prácticas comunes detectadas en las revisiones, tales como la saturación de cilindros en espacios cerrados, la falta de ventilación y la ubicación peligrosa de tanques junto a estufas o fuentes de calor.

El alcalde destacó que el número de incidentes diarios en la metrópoli refleja la falta de información técnica sobre la vigencia y mantenimiento de los recipientes.