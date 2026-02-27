¿Te despertó? Un microsismo sacudió HOY el poniente de CDMX

Si sentiste un movimiento brusco en la madrugada de hoy, no fue tu imaginación, se sabe que este viernes 27 de febrero un sismo de magnitud 2.3 se registró en el perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México (CDMX), según reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió exactamente a las 03:56:46 horas, con epicentro localizado en Álvaro Obregón, en las coordenadas Latitud 19.37 y Longitud -99.24, y con una profundidad de apenas 1 kilómetro, lo que quiere decir que se trató de un sismo superficial.

No se activó la alerta sísmica

Reporta las fallas en las Alertas Sísmicas. Imagen Twitter: @C5_CDMX

Debido a su baja magnitud, el movimiento no ameritó la activación de la alerta sísmica en la CDMX, ya que estos sistemas se activan únicamente cuando la energía liberada representa un riesgo mayor para la población.

Hasta el momento, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) no han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

Hace apenas dos días, un microsismo de magnitud 2.3 se registró por la tarde también en el poniente de la CDMX, el epicentro fue en la alcaldía Cuajimalpa.

Recomendaciones ante sismos

Alerta Sísmica por simulacro. Cuartoscuro / Mario Jasso

Revisar instalaciones de gas y electricidad tras percibir un sismo.

Mantener actualizado el plan familiar de protección civil.

Identificar rutas de evacuación y zonas de menor riesgo en casa y trabajo.

Informarse únicamente a través de canales oficiales.

La actividad sísmica en la Ciudad de México es constante debido a su ubicación geográfica y a las características del subsuelo, por lo que expertos reiteran la importancia de la prevención y la cultura de protección civil.

Así los comentarios en las redes sociales