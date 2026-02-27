Metro hoy: Líneas 3 y B 'dan dolores de cabeza’ a usuarios

El Metro da servicio diariamente a más de cuatro millones de usuarios. Te presentamos el avance, la saturación, el servicio y todos los pormenores que ocurren en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 27 de febrero de 2026.

Este día, usuarios se quejan de retrasos en algunas líneas, como la 3, que va de Indios Verdes a Universidad, la cual presenta serios retrasos.

En tanto, también hay reportes de servicio lento en la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, aunque el Metro no ha señalado ninguna falla.

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 6:46 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es constante en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9, 12, A y B.

Nueva Línea 1 y Línea 3

Desde el pasado 16 de noviembre de 2025 se encuentran abiertas todas las estaciones de la Línea 1, de Pantitlán a Chapultepec (dirección Observatorio, incluidas las tres que estaban pendientes: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Por otra parte, autoridades adelantaron que la Línea 3 del Metro requiere una modernización urgente, debido a las fallas que presenta constantemente.

Aunque no se dio a conocer una fecha exacta, se señaló que el cierre se llevaría a cabo después de que concluyan los trabajos en la Línea 1, aunque esto no ha sucedido.

A los usuarios que se verían afectados por esta situación, se les pidió no adelantarse y esperar a que se dé la información oficial sobre el cierre de la Línea 3, la cual —aseguraron— se dará en tiempo y forma, para que puedan tomar las debidas previsiones.

