Diputados plantean verificación al PGD para que sea congruente con Constitución

Después de dar a conocer que nadie le avisó que el plazo de consulta del Plan General de Desarrollo se ampliaría hasta el 10 de abril, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, pidió al gobierno local y al Instituto de Planeación que la ampliación no sea “sólo para calmar inconformidades”, sino para incorporar las necesidades de vecinos, especialistas y alcaldías.

“La ciudad necesita certeza, el ordenamiento territorial impacta directamente temas como vivienda, la propiedad. En el Congreso tenemos la responsabilidad de revisar con rigor el documento, que sea congruente con el sistema de planeación que marca nuestra Constitución”, expuso Sesma.

En conferencia en el Congreso de la Ciudad de México, Sesma añadió que “planear la ciudad no es un trámite. Es decidir cómo vamos a crecer, cómo se va a cuidar el medioambiente y cómo se van a garantizar derechos”.

Recordó que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que ambos instrumentos deben construirse con participación real de la ciudadanía, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Sesma señaló que ampliar la consulta puede ser positivo si realmente se escuchan las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos, si esas voces se reflejan en cambios claros en el documento final.

Como Presidente de la Mesa Directiva, hizo un llamado al Ejecutivo para que publique las opiniones recibidas, explique los cambios realizados y establezca un calendario claro para enviar el documento al Congreso.

“No avalaremos simulaciones, pero tampoco frenaremos avances reales. Nuestra obligación es con la Constitución y con la ciudadanía”, concluyó.

*DRR*