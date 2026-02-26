Congreso CDMX aprueba reforma para establecer 40 horas laborales

En su carácter de constituyente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 59 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la reforma a la constitución general, mediante la cual se reducirá la jornada laboral de 48 a 40 horas, de forma gradual, entre el 2027 y el 2030.

El tema generó un intenso debate que se extendió por más de una hora y media, en el que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres expresó que se trataba de un engaño.

“Se trata de gato por liebre por parte de Morena, porque no son 40 Horas ahora y aparte no tiene dos días de descanso, como es la propuesta original de Movimiento Ciudadano, por si fuera poco, aumentan las horas extras y entonces seguimos precarizando la situación laboral".

En contraste, la diputada local de Morena, Valentina Batres, expuso que la reforma “es el resultado de una decisión política que durante décadas fue postergada. A pesar de que el país cambió, la economía cambió, las condiciones sociales cambiaron. Lo único que permanecía intacta era la carga de trabajo de millones de personas”.

Y expuso que “bajo esa lógica se condujo la política económica durante los gobiernos del PRI, del PAN, o sea, de muchos años. No se discutió la reducción de la jornada laboral” y afirmó que es hasta ahora que se está legislando el tema.

Foto: Pedro Anza | Cuartoscuro

Por parte de la bancada del PAN, los diputados Lizzette Salgado Viramontes, Laura Alejandra Álvarez Soto, Federico Chávez Semerena y Ricardo Rubio Torres se manifestaron a favor de la reducción de la jornada laboral, pero hicieron un llamado a que la propuesta se aplique con responsabilidad y planeación.

En ese sentido, expusieron su interés de que se garanticen dos días de descanso; una regulación estricta de las horas extra; tomar en cuenta a las micro, pequeñas y medianas empresas y que se disminuya el trabajo informal.

Y el coordinador del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Talayero Pariente, afirmó que la nueva jornada de trabajo busca que los ciudadanos vivan mejor, porque les devuelve tiempo para convivir con su familia, el descanso y su salud.

*DRR*