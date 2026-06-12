Reanudan actividades en Campo Marte tras suspensión por lluvias

Las actividades diurnas programadas para este viernes en el festival mundialista instalado en Campo Marte fueron suspendidas, debido a las afectaciones operativas ocasionadas por la intensa tormenta que azotó la Ciudad de México la tarde del jueves.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el comité organizador informó que la acumulación de agua en diversas áreas del recinto obligó a cancelar la jornada matutina para realizar labores de desagüe, adecuaciones técnicas y ajustes logísticos necesarios para garantizar la seguridad de los asistentes y asegurar mejores condiciones para el desarrollo del evento.

Horas más tarde, los organizadores confirmaron que las actividades de entretenimiento y las transmisiones especiales programadas para la noche de este viernes se llevarán a cabo con normalidad, incluido el Music Pavilion, espacio destinado a conciertos y espectáculos musicales, con la participación de artistas nacionales e internacionales.

En una nueva actualización, se informó que todos los boletos adquiridos para la presentación de la agrupación francesa L’Impératrice, originalmente programada para el 11 de junio, serán válidos para este viernes. El concierto está previsto para iniciar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del recinto abrirán a partir de las 19:00 horas.

Los organizadores precisaron que el acceso a las actividades diurnas, como las transmisiones de partidos, zonas recreativas y oferta gastronómica, requiere un boleto distinto al utilizado para los eventos nocturnos del Music Pavilion.

Pese a la oposición de grupos vecinales, el recinto abrió sus puertas el jueves con el inicio de las actividades vinculadas a la Copa Mundial 2026, tiene previsto operar hasta el próximo 19 de julio.

En su mensaje, los responsables del festival reiteraron el llamado al público para mantenerse atento a los canales oficiales de comunicación, donde se darán a conocer posibles modificaciones en horarios, programación y operación del recinto derivadas de las condiciones climáticas.

Semanas previas a su realización, organizaciones vecinales como La Voz de Polanco y el comité Copaco interpusieron juicios de amparo indirecto para solicitar la suspensión del festival.

El pasado 26 de mayo, representantes vecinales presentaron una ampliación de la demanda de amparo y ratificaron ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa su rechazo a la instalación del festival.

Argumentaron que el evento contempla una afluencia diaria de hasta 15 mil 500 personas y operaciones hasta las 02:00 horas, situación que, advirtieron, podría generar severas afectaciones a la movilidad en la zona de Paseo de la Reforma y en el poniente de la capital.