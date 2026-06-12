Iztacalco refuerza seguridad hotelera con operativo especial por justa deportiva

Con el objetivo de brindar al sector hotelero herramientas que permitan recibir a visitantes nacionales y extranjeros con seguridad, calidez y respeto a sus derechos, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, se reunió con hoteleros de la demarcación.

En la reunión se presentó a los hoteleros el Protocolo de Atención a Turistas y Visitantes para Eventos Masivos Internacionales, una estrategia orientada a evitar la extorsión, fortalecer la cultura de la prevención, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y garantizar una estancia segura para quienes visiten la Ciudad de México durante la Fiesta Futbolera.

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En el encuentro participaron representantes de diversos establecimientos de hospedaje de la demarcación, entre ellos Hotel We Enjoy México Aeropuerto, Holiday Inn México Aeropuerto, Holiday Inn Express México Aeropuerto, Hotel Riazor, Hotel Picasso, Hotel Urban, Hotel Viaducto y Hotel Rouge, quienes conocieron los alcances de dicho protocolo.

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Lourdes Paz destacó que la coordinación entre autoridades y sector hotelero será fundamental para consolidar a Iztacalco como una demarcación segura, por lo que reconoció la disposición de representantes de Hotel Hollywood, Hotel Quinta Avenida, Hotel Siete Rojo, Hotel y Villas 7, Hotel Estrella de Oriente, Motel Dany, Motel Éxtasis y Auto Hotel Super Star para sumarse a las acciones preventivas y de atención a visitantes.

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En este marco, se puso en marcha el dispositivo con motivo de la justa deportiva, una estrategia coordinada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de la Alcaldía Iztacalco, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Auxiliar, la Marina y la Guardia Nacional.

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El operativo contempla la participación de más de 90 elementos de la Policía Auxiliar distribuidos en los tres sectores, además de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 8 elementos y 4 unidades para el sector Pantitlán; 10 elementos y 5 unidades para el sector Tlacotal; y 7 elementos y 3 unidades para el sector Iztaccíhuatl. Asimismo, la Secretaría de Marina se suma con 11 elementos distribuidos en dos grupos operativos que reforzarán las labores de seguridad.

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Las acciones contemplan patrullajes preventivos y recorridos permanentes en diversas colonias, como Granjas México, Juventino Rosas y Ramos Millán, entre otras, así como en corredores de movilidad, áreas de alta afluencia, zonas comerciales, espacios turísticos y colonias prioritarias, con el objetivo de prevenir delitos, inhibir conductas ilícitas y brindar condiciones de seguridad tanto a habitantes como a visitantes.

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Con estas acciones, la alcaldesa refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno y el sector privado para garantizar entornos seguros y una experiencia positiva para quienes visiten la demarcación durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.