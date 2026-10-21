Más de 68 mil establecimientos serán beneficiados por Día de Muertos en CDMX

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que 68 mil 100 establecimientos mercantiles en la capital se verán beneficiados por la derrama económica de unos 12 mil 396 millones de pesos que generarán los festejos por el Día de Muertos.

La ofrenda de Día de Muertos incluye alimentos tradicionales, como tamales, además de veladoras y flores de cempasúchil. Canva

En estos establecimientos trabajan más de 461 mil personas.

La derrama será impulsada principalmente por el consumo en comercios, mercados públicos, panaderías, florerías, restaurantes, hoteles y establecimientos relacionados con actividades culturales y turísticas.

Receta de Mini galletas tipo pan de muerto Canva

El Centro Empresarial destacó que entre las actividades más beneficiadas se encuentran la venta de flores de cempasúchil, pan de muerto, dulces, artículos tradicionales y productos para las ofrendas, cuyo costo de elaboración en los hogares capitalinos puede oscilar entre los 200 y los 4 mil pesos.