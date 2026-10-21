Más de 68 mil establecimientos serán beneficiados por Día de Muertos en CDMX
El Día de Muertos es posible que deje una derrama de 12 mil 396 millones de pesos en la CDMX.
La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que 68 mil 100 establecimientos mercantiles en la capital se verán beneficiados por la derrama económica de unos 12 mil 396 millones de pesos que generarán los festejos por el Día de Muertos.
En estos establecimientos trabajan más de 461 mil personas.
La derrama será impulsada principalmente por el consumo en comercios, mercados públicos, panaderías, florerías, restaurantes, hoteles y establecimientos relacionados con actividades culturales y turísticas.
El Centro Empresarial destacó que entre las actividades más beneficiadas se encuentran la venta de flores de cempasúchil, pan de muerto, dulces, artículos tradicionales y productos para las ofrendas, cuyo costo de elaboración en los hogares capitalinos puede oscilar entre los 200 y los 4 mil pesos.
Una derrama económica de esta magnitud debe traducirse en mayores ingresos para las familias, fortalecimiento del mercado interno y oportunidades de crecimiento para las pequeñas empresas. El verdadero desafío consiste en transformar este dinamismo estacional en desarrollo económico sostenible, mediante condiciones que favorezcan la formalidad, eleven la productividad y permitan conservar los empleos”, consideró a través de un comunicado, Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex.