Hoy viernes 20 de noviembre toma precauciones si vas a tomar el Metro o Metrobús de la Ciudad de México porque habrá cambios, sobre todo si vas rumbo al Centro Histórico, pues el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana interrumpirá algunos servicios.

Habrá estaciones cerradas y recorridos recortados, principalmente entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Metro CDMX

En el caso del Metro CDMX, el servicio comienza a las 5:00 de la mañana, PERO algunas líneas tendrán horario especial, con operaciones hasta la 1:30 de la madrugada entre el 20 y el 22 de noviembre.

Metrobús

Por su parte, el Metrobús arranca desde las 4:30 de la mañana y normalmente termina a la medianoche, aunque este viernes las líneas 1, 2 y 7 cuentan con servicio extendido hasta la 1:00 de la madrugada.

Horario Metrobús Especial

¿Qué estaciones del Metrobús estarán cerradas por el desfile?

Las mayores complicaciones se esperan en las líneas 3, 4 y 7, que atraviesan algunas de las zonas por donde pasarán los contingentes del desfile.

Línea 3: Las estaciones Hidalgo, Juárez y Balderas permanecerán sin servicio. Las unidades circularán únicamente de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4: También habrá cambios importantes. En la Ruta Sur se suspenderá el servicio entre Plaza de la República y Pino Suárez, mientras que en la Ruta Norte no habrá circulación de Buenavista a Bellas Artes.

Línea 7: Las estaciones Hidalgo, El Caballito y Amajac estarán fuera de servicio temporalmente. Los autobuses circularán de Indios Verdes a Glorieta de Violeta y de París a Campo Marte.

El Metro operará así:

En la Línea 2, la estación Zócalo/Tenochtitlán estará cerrada hasta nuevo aviso, por lo que quienes tengan que llegar al corazón de la ciudad deberán buscar otra manera de acercarse.

Entre las opciones están Allende y Pino Suárez, de la misma Línea 2, así como Bellas Artes y San Juan de Letrán, dependiendo del punto al que te dirijas.

Horario del Metro

También hay estaciones cerradas por mantenimiento

No todos los ajustes tienen que ver con el desfile, el Metrobús también realiza trabajos de mantenimiento que afectan algunas estaciones.

En la Línea 2, Tlacotal presenta un cierre temporal en dirección a Tepalcates. A esta se suma Mercados San Juan, de la Línea 4, mientras que Poniente 128, de la Línea 3, permanece cerrada en ambos sentidos hasta este 20 de noviembre.