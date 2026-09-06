¿Qué hacer si un árbol cae sobre tu auto en CDMX? Así puedes reclamar los daños

Las lluvias y los fuertes vientos pueden convertir un árbol en un peligro para automóviles, viviendas y negocios. Si uno cae sobre tu vehículo en la Ciudad de México, hay algo que debes saber antes de moverlo o comenzar a reparar los daños: el gobierno capitalino cuenta con mecanismos de aseguramiento patrimonial que pueden cubrir afectaciones provocadas por la caída de árboles, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

El procedimiento no significa que la autoridad vaya a pagar automáticamente cualquier automóvil dañado. La procedencia de una indemnización debe determinarse después de revisar el caso, acreditar los daños y reunir la documentación necesaria. En junio de 2026, el Congreso de la Ciudad de México incluso pidió a las autoridades capitalinas agilizar estos procedimientos ante el número de afectaciones que dejan las lluvias.

Lo primero: no muevas el automóvil

Si el árbol acaba de caer, no intentes retirar el vehículo por tu cuenta.

Antes de acercarte verifica que no existan cables eléctricos, ramas inestables u otros riesgos. Si hay personas lesionadas o existe peligro para quienes están en el lugar, llama al 911.

Especial

La prioridad es que Protección Civil, Bomberos o los servicios de emergencia aseguren la zona y retiren el árbol de manera segura. En un caso registrado por Excélsior en 2025, la caída de un árbol también provocó daños al cableado y a postes de electricidad.

Toma fotos y videos de todo

Antes de que retiren el árbol, documenta el lugar.

Toma fotografías y videos donde se pueda observar:

El automóvil completo.

Los daños de la carrocería, cristales, techo, cofre o cualquier otra parte afectada.

El árbol que cayó sobre el vehículo.

El punto donde estaba plantado.

Las raíces, tronco y ramas.

La calle y el número exterior más cercano.

Señalamientos, postes, cables o infraestructura que pudiera estar relacionada con el incidente.

Las condiciones generales del lugar.

También conserva fotografías tomadas por otras personas y cualquier video de cámaras de seguridad que pueda existir en la zona.

Caída de árbol en la Cuauhtémoc.

No deseches piezas ni autorices reparaciones antes de que se realicen las inspecciones o peritajes que correspondan.

Reporta inmediatamente la caída

El incidente debe quedar registrado ante las autoridades.

Puedes solicitar ayuda mediante el 911 cuando exista una emergencia, personas lesionadas o riesgo adicional. También puedes realizar el reporte ante las autoridades de Protección Civil y de la alcaldía correspondiente.

Es importante proporcionar la ubicación exacta, referencias del sitio y explicar que el árbol cayó sobre un vehículo.

El reporte oficial puede convertirse posteriormente en un elemento importante para acreditar cuándo, dónde y cómo ocurrió el daño.

¿El Gobierno de CDMX paga el daño de tu auto?

Puede hacerlo, pero no en todos los casos ni de manera automática.

La Ciudad de México cuenta con un mecanismo de aseguramiento patrimonial mediante el cual pueden cubrirse daños ocasionados por fenómenos como inundaciones y caída de árboles en bienes particulares, siempre que se acrediten los requisitos establecidos.

En junio de 2026, el Congreso capitalino señaló precisamente que este mecanismo existe, pero también advirtió que los afectados enfrentan procedimientos complejos y demoras en la elaboración de dictámenes y peritajes.

Por eso es importante iniciar el trámite y conservar toda la documentación relacionada con el accidente.

También existe la responsabilidad patrimonial

Hay otra vía que puede resultar relevante cuando el daño está relacionado con una actividad administrativa irregular.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial establece que quien reclama debe describir los hechos que provocaron la lesión patrimonial y señalar el monto de la indemnización que pretende. Además, debe acreditarse la relación entre el daño y la actuación administrativa irregular cuando ésta sea la causa del perjuicio.

Esto es importante porque no basta con demostrar que un árbol cayó sobre el automóvil. Para que exista responsabilidad patrimonial de una autoridad debe acreditarse el vínculo correspondiente con la actuación irregular de la administración.

¿Y si tienes seguro de automóvil?

Tu seguro también puede ser la vía más rápida para resolver el daño.

La cobertura depende de la póliza contratada. La cobertura amplia puede contemplar daños ocasionados por fenómenos naturales, mientras que una póliza limitada puede no incluirlos.

La propia información publicada anteriormente por Excélsior sobre este tipo de accidentes señala que la cobertura contratada determina si la aseguradora puede hacerse cargo de la reparación o sustitución del vehículo.

Por eso, si tienes seguro, repórtalo inmediatamente a la aseguradora y pregunta específicamente por la cobertura aplicable a caída de árboles.

¿Qué documentos debes guardar?

Para reclamar una indemnización, conserva todo lo relacionado con el accidente:

Identificación oficial.

Documento que acredite la propiedad del automóvil.

Tarjeta de circulación.

Fotografías y videos del accidente.

Número o constancia del reporte realizado ante la autoridad.

Cotizaciones o documentos relacionados con la reparación.

Dictámenes o peritajes que se hayan realizado.

Póliza de seguro, si cuentas con ella.

Facturas y comprobantes de gastos relacionados con el siniestro.

Cualquier documento que entregue la alcaldía o dependencia que atienda el caso.

La documentación puede variar dependiendo del procedimiento y de la autoridad que conozca del caso.

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar?

En materia de responsabilidad patrimonial, la Contraloría de la Ciudad de México señala que el derecho para reclamar una indemnización prescribe en un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que ocurrió la lesión patrimonial o desde que cesaron sus efectos cuando se trate de un daño continuo.

Eso no significa que debas esperar. Lo recomendable es iniciar el reporte y reunir la documentación inmediatamente después del accidente.

Un árbol sobre tu auto: estos son tus primeros pasos

Si una tormenta derriba un árbol sobre tu automóvil, sigue este orden:

1. No te pongas en riesgo.

Aléjate si hay cables, ramas inestables o riesgo eléctrico.

2. Llama al 911 si existe una emergencia.

3. No muevas el vehículo.

Espera a que las autoridades determinen que es seguro hacerlo.

4. Fotografía y graba todo.

5. Levanta el reporte ante la autoridad correspondiente.

6. Llama a tu aseguradora, si tienes cobertura.

7. Conserva el número de reporte y todos los documentos.

8. Pregunta por el procedimiento de indemnización de la alcaldía o dependencia correspondiente.

9. No autorices reparaciones ni deseches partes dañadas antes de que se realicen las inspecciones necesarias.

Y, sobre todo, no des por hecho que tendrás que pagar tú todo el daño: primero verifica si el siniestro puede ser cubierto por tu aseguradora o por el mecanismo de aseguramiento patrimonial del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Quién atiende el trámite?

El procedimiento puede variar dependiendo de la alcaldía y de las circunstancias del siniestro.

Por ejemplo, la Alcaldía Cuauhtémoc informó en junio de 2026 que cuenta con una Unidad Departamental de Atención a Siniestros, encargada de orientar a las personas afectadas por árboles o ramas y dar seguimiento a la documentación, valoración de daños y determinación de la procedencia de una indemnización.

Esto muestra que, ante un caso concreto, la alcaldía donde ocurrió el accidente es un punto de partida fundamental para preguntar por el procedimiento aplicable.