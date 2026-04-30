Metro CDMX Línea 2 operará en dos tramos este fin de semana ¡Prepárate!

Si usas la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México este fin de semana, toma precauciones porque tendrá importantes cierres debido a trabajos de mantenimiento.

Foto Especial

Del viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026, los trenes no van a recorrer toda la línea completa, sino que operarán en dos tramos: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. En medio de esos puntos habrá unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) haciendo el enlace para que continúes con tu trayecto.

Viernes con horario de día festivo

Foto Creada con Gemini

En cuanto a horarios, el viernes 1 de mayo el servicio será de 7 de la mañana a medianoche, es decir operará con horario de día festivo, mientras que el sábado 2 arrancará a las 6:00 y hasta las 24:00 horas, el domingo como es habitual abrirá a las 7 am.

Como ayer lo publicó Excélsior, desde la noche del jueves 30 de abril, a partir de las 10, las estaciones Portales y Nativitas van a estar cerradas y así seguirán hasta nuevo aviso. No es solo fin de semana, es cierre indefinido por ahora, así que, si usas esas estaciones toma previsiones.

Bicis en el Metro

En tanto, para quienes se mueven en bici, el viernes 1 y el domingo 3 de mayo aplica el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, así que podrás subirla sin problema en esos días.

*bb