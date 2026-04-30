Manifestaciones en CDMX hoy 30 de abril ¡Toma precauciones!

Este jueves último de mes y además Día del Niño se esperan varias manifestaciones en la Ciudad de México, el intenso calor no detiene a los manifestantes, aquí todos los detalles de las concentraciones que se esperan este 30 de abril.

MANIFESTACIONES

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.

Se manifiestan vagoneros débiles visuales en Reforma

Hora: 10:30

Lugar 1: Av. José María Izazaga y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico.

Lugar 2: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, Col. Centro.

Demanda: Exigen la reubicación de nueve espacios de venta que fueron retirados de la calle Correo Mayor, se les informe donde fueron resguardados siete puestos metálicos que fueron retirados de la calzada de Tlalpan y que les permitan colocarse en lugares viables para el comercio; así como que les digan el estatus en el que se encuentra el trámite de remodelación del bajo puente de calzada de Tlalpan para poder trabajar en dicho espacio de forma legal.

Se prevé el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Usa Fray Servando, Dr. Río de la Loza o Circuito Interior para rodear. Evita totalmente Eje Central.

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Hora: 10:00

Marcha, Manifestación, Protesta, Trabajadores, Pemex, Petroleos Mexicanos, Gobierno Federal, Palacio Nacional,

Lugar: Fiscalía General de la República Delegación Ciudad de México.

Dr. Lucio No. 135, Col. Doctores

Demanda: Exigen justicia a sus derechos y prestaciones laborales

Se prevé el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas

Muévete por Eje Central, Cuauhtémoc o Dr. Río de la Loza.

Habitantes del Estado de Sonora y Sinaloa

Hora: 09:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico.

Demanda: Solicita audiencia con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que están en contra de las consultas electorales, ya que no fueron consultados de los cambios obtenidos en su Estado.

Libres y Combativas Mx

Hora: 08:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo.

Demanda: Exigen justicia para víctima de feminicidio y castigo conforme a la Ley para el presunto responsable.

Organizaciones en apoyo: Sindicato de Estudiantes Mx e Izquierda Revolucionaria.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobierno

Piden extrabajadores de Ruta 100 reunión con Sheinbaum

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico

Demanda: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Universidad Iberoamericana.

Prol. Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga, Col. Santa Fe.

Demanda: Conversatorio “El mundial a las aulas: diálogo entre familias en búsqueda de personas desaparecidas y estudiantes”.

Observaciones: Se contará con la participación en el evento de los Colectivos “Por Amor a Ellos”, “Juntos Hasta Encontrarles”, “Hasta Encontrarte” y “Glorieta de las y los Desaparecidos”.

Marihuana Oriente

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel “Casa Libertad”.

Calz. Ermita Iztapalapa No. 4163, Col. Lomas de Zaragoza.

Demanda: Como parte de las “Jornadas 4:20 de Salud Comunitaria y Reducción de Riesgos y Daños”, asociados al consumo de sustancias psicoactivas, llevarán a cabo el “Encuentro de Activismos Psicoactivos en el Espacio Público”, en donde se hablará sobre consumo, política de drogas y cuidados comunitarios.

Observaciones: Se contará con la participación en el evento de colectivas, investigadores y promotores de salud.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael.

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México (Bajo puente).

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

Actividades:

13:00 hrs. Evento político-cultural y mesa informativa en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

Académicos con Palestina contra el Genocidio

Hora: 12:00

Lugar: Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Demanda: Memorial al infanticidio en Palestina “Jugando entre nubes”, para recordar a todas las niñas y niños palestinos que han muerto durante la ofensiva israelí en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023.

Actividades:

12:00 hrs. Marcha silenciosa por las “Islas”.

13:00 a 19:00 hrs. Exposición del memorial y colocación de velas y flores.

18:00 hrs. Lectura de poemas.

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de colectivas estudiantiles y otras organizaciones en solidaridad con el pueblo palestino.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 11:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México.

Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores

Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable de violencia familiar, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Laboratorio 4:20

Hora: 14:00

Lugar: Glorieta de los Insurgentes (Lado Sur)

Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, Col. Roma Norte

Demanda: Jornada Itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños y charlas informativas sobre derechos humanos y legislación cannabica.

Organizaciones en apoyo: Centauros Cannábico, Jardín Disidente, Marihuana Consciencia y Marihuana Club.

Colectivo “Radio Rabiosa”

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Demanda: Jornadas “Memoria y Dignidad”, a fin de exigir justicia para la estudiante de Letras Hispánicas que desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 27 de abril de 2018.

Observaciones: No se descarta acudan al evento comités feministas de otras facultades y que realicen brigadeo informativo como parte de sus actividades.

Palestina Indómita

Hora: 16:00

Lugar: Archivo General de la Nación.

Av. Ing. Eduardo Molina y Héroe de Nacozari, Col. Penitenciaria.

Demanda: Presentación de la carpeta “Enraizando Solidaridad con Palestina”, en el que se hablará de la resistencia y lucha de los pueblos que habitan el mundo.

Organizaciones en apoyo: “Decolonize this Place” y Escuela de Cultura Popular “Mártires del 68”.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 16:00

Lugar: Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen.

Demanda: “Olla común”, para celebrar a las infancias y en demanda de la implementación de comedores subsidiados para todo el alumnado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Organizaciones en apoyo: Disonancia Violeta

Observaciones: No se descarta realicen brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela, así como que se trasladen a la estación del Metro “Copilco”, para realizar su actividad denominada “Metro Popular”.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Hora: 16:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico.

Demanda: Conferencia política “Intento de masacre en Río Florido, municipio de Ocosingo, Estado de Chiapas”, ocurrido el 20 de febrero de 2026.

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de otras organizaciones sociales.

Agrupación Juvenil Anticapitalista

Hora: 12:00

Lugar: Jardín “Rosario Castellanos” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Demanda: Círculos de estudio “Feminismo Socialista”, en el que analizarán los movimientos radicales y socialistas contra el patriarcado en el mundo.

Organizaciones en apoyo: Pan y Rosas México.

Observaciones: No se descarta la presencia en el evento de otros colectivos feministas y organizaciones sociopolíticas.

“Grupo Vascos” del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco

Hora: Durante el día.

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco.

Av. Aquiles Serdán No. 2060, Col. Francisco Villa.

Demanda: Celebrarán el aniversario de la conformación de su organización.

Observaciones: No se descarta se trasladen a otro lugar para llevar a cabo un evento musical y que se sumen en apoyo escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 8 “Narciso Bassols” y Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 33 “Carlos María de Bustamante”; así como que realicen actos que alteren el orden durante el desarrollo de sus actividades.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México

Hora: 18:00

Lugar: Mercado “Juan de la Barrera”.

Coronel Benito San Zenea No. 230, Col. Juan Escutia.

Demanda: Asamblea para dar a conocer los avances en las reuniones con alcaldías y con funcionarios, sobre los 14 puntos propuestos por la Jefa de Gobierno, para el fortalecimiento de los mercados públicos en la Ciudad de México.

Observaciones: Se prevé la presencia en el evento de representantes de otros mercados.

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