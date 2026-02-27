Mercedes y Gabriela 'N' eran parte de una red de robo y venta de autopartes en Iztapalapa

Mercedes “N”, de 52 años, y Gabriela “N”, de 30, fueron detenidas tras la ejecución de una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con las investigaciones, formarían parte de una célula dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos, relacionada con al menos nueve eventos de robo entre 2025 y 2026.

En el inmueble se aseguró un arma larga, chalecos balísticos, cartuchos útiles, placas con reporte de robo, tres escáneres, un inhibidor de señal, autopartes y 98 dosis de marihuana.

Robo de autopartes Especial

La acción realizada ayer fue resultado de trabajos de investigación de SSC, en coordinación con la Fiscalía Capitalina, como parte de la estrategia de combate al robo de vehículos y autopartes.

Colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán

Las indagatorias permitieron ubicar un predio en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, presuntamente utilizado para ocultar automóviles robados, cubrirlos con lonas y posteriormente desmantelarlos para la venta de piezas.

Robo Especial

Con los datos de prueba reunidos, un juez de control autorizó la orden de cateo en el inmueble ubicado en la calle Plan de Ayala. Durante el operativo, realizado sin uso de violencia, fueron detenidas las dos mujeres y se aseguraron 98 bolsitas con marihuana, un arma de fuego larga con 10 cartuchos útiles, tres placas de circulación del Estado de México y Morelos con reporte de robo, así como tres escáneres y diverso equipo.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría liderado por un sujeto conocido como “Rodolfo”, quien presuntamente cambia de nombre para evadir a las autoridades y opera en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Las detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Tras las detenciones, el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez señaló que no se dará ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y que en coordinación con la Fiscalía y las instancias del Gabinete de Seguridad de la CDMX se continúa trabajando para construir una ciudad más segura, justa y en paz.

