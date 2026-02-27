Última Hora Impreso de hoy

Conductor de auto deportivo provoca choque múltiple en Eje Central, CDMX

El conductor de un vehículo deportivo de alta gama protagonizó un choque múltiple en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y José Manuel Othón, colonia Obrera.

Por: Hilda Castellanos-Lanzarin

thumb
Choque en Eje Central, CDMX.Especial

El conductor de un auto deportivo de alta gama protagonizó un choque múltiple en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y José Manuel Othón, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX). 

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto deportivo BMW habría perdido el control y se impactó contra dos camionetas que circulaban por el cruce, provocando daños materiales considerables y la movilización de los servicios de emergencia.

Conductor lesionado

thumb
Choque en Eje Central, CDMX.Especial

Tras el impacto, uno de los vehículos quedó atravesado sobre la vialidad, lo que obligó a reducir la circulación mientras paramédicos atendían a los involucrados.

Elementos de emergencia valoraron en el lugar al conductor del automóvil deportivo, quien presentó golpes derivados del choque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus heridas.

Caos en Eje Central tras choque

thumb
Choque en Eje Central, CDMX.Especial

Policías capitalinos acordonaron parcialmente la zona para permitir las labores de atención y el retiro de las unidades siniestradas, mientras peritos realizan las primeras indagatorias para determinar responsabilidades.

El incidente generó tránsito lento sobre Eje Central en dirección al Centro Histórico de la CDMX. 

*mvg*

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X