“Que pague”, pide pareja de motociclista asesinado en CDMX tras captura de Gaby ‘N’

Tras la detención de la automovilista que privó de la vida al motociclista Roberto Hernández al atropellarlo y arrastrarlo en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), la pareja de la víctima, Wendy Leyva, pidió justicia para el hombre de 52 años, quien era repartidor de una empresa.

Tengo mucha impotencia, tengo mucha ira, pero me siento tranquila, me siento tranquila de que ya la detuvieron”, dijo la mujer al ser entrevistada luego de asistir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de la aprehensión de la mujer, que ocurrió ayer por la noche en Oaxaca.

Gaby 'N', detenida por homicidio de motociclista en Iztapalapa. Especial

Al ser cuestionada sobre qué le dirá a la imputada, Gaby “N”, cuando la tenga de frente, la entrevistada refirió:

Para empezar, que qué poca madre, qué poca madre, porque eso no se hace, y por qué no se detuvo, porque si su carrera es humanitaria, si se supone que ella, siendo enfermera, debió haberse detenido”.

Además, la mujer envió un mensaje a las autoridades:

Que no mantengan nada oculto, que nos sigan informando todo y que todo vaya conforme a la ley, como se dicta, como se supone que debe ser. Nada de que oculto, nada de que escondo, nada de que te sigo tapando, o sea, no; ya, como son las cosas, como es. Es culpable y que pague”.

Gaby ‘N’ arrolló y mató a motociclista

La Fiscalía informó que el 3 de enero pasado la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró al motociclista, lo que provocó su fallecimiento.

A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, las autoridades identificaron a la persona que conducía el vehículo involucrado y acreditaron su probable responsabilidad en los hechos.

Estos elementos permitieron solicitar la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue concedida por un juez de control”, indicó la Fiscalía de la CDMX en un comunicado.

Agregó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO); después fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

