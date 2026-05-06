BTS visitará HOY Palacio Nacional; refuerzan seguridad al MÁXIMO

La policía de la Ciudad de México reforzó la seguridad en torno a Palacio Nacional ante la inminente visita de la banda coreana de pop BTS.

Fans de BTS Arturo Páramo

Fans de BTS Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la rueda de prensa matutina que los integrantes de BTS visitarían esta tarde Palacio Nacional y alrededor de las 17:00 saldrán a alguno de los balcones del inmueble para saludar a sus seguidoras.

Reproducir Policías colocaron vallas metálicas frente a Palacio Nacional

Fans de BTS Arturo Páramo

Fans llegan por cientos

Fans de BTS Arturo Páramo

Alrededor de las 12:30 horas, decenas de seguidoras de BTS ya se apostaban en la Plaza de la Constitución a la espera de que los BTS salgan a alguno de los balcones.

Seguridad al máximo Arturo Páramo

De forma paralela, la policía capitalina ya se distribuyó en torno a Palacio Nacional y refuerzan la valla de seguridad frente a la fachada del edificio.

Fans de BTS Arturo Páramo

Seguridad al máximo Arturo Páramo

El despliegue de elementos policiacos es superior al que se registra en cualquier visita de jefes de Estado que acuden con regularidad a Palacio Nacional.

*bb