Capturan a extorsionadores que asaltaban a joven en Iztacalco

Dos hombres fueron detenidos en calles de la alcaldía Iztacalco, ya que fueron acusados de extorsionar a un hombre, así como por asaltar a otra persona con la que acordaron verse para realizar la compraventa de autopartes en la misma alcaldía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías de esa corporación atendieron una denuncia ciudadana de un hombre que fue contactado vía telefónica, en la llamada le exigieron una cantidad de dinero para no atentar contra su integridad ni la de su familia.

Mientras los oficiales circulaban en el cruce de la avenida Canal de Tezontle y Eje 3, en la colonia Campamento 2 de Octubre, fueron solicitados por un ciudadano de 37 años de edad quien les informó que, momentos antes, recibió una llamada en la que un sujeto le solicitó dinero para evitar daños a su persona y la de sus familiares, por lo que le dieron indicaciones de dónde entregar el efectivo”.

Tras conocer la denuncia, los elementos de la SSC llegaron al sitio en donde se acordó la entrega del dinero y realizaron un despliegue operativo en el cruce de la avenida Canal de Tezontle y Francisco del Paso y Troncoso, en el lugar observaron a dos personas que intimidaban a un ciudadano junto a un puesto semifijo.

Foto: SSC

Detenidos cuentan con antecedentes

Los agentes intervinieron para evitar que la situación escalara y se saliera de control, asimismo se entrevistaron con la víctima, un joven de 27 años, quien les explicó que contactó a ambos sujetos para comprar unos rines de vehículo; sin embargo, durante la entrega, lo acorralaron, agredieron verbal y físicamente y le solicitaron el dinero para no golpearlo.

En atención a las denuncias, los oficiales les realizaron una revisión preventiva, en apego con el protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron la cantidad de dinero en efectivo que señaló el afectado, una motoneta color rojo”.

Los sujetos, para evitar su detención, ofrecieron dinero a los agentes de la SSC, también trataron de intimidarlos al decirles que formaban parte de un grupo delictivo.

Foto: SSC

Los policías no accedieron y procedieron con la detención de los hombres de 32 y 52 años de edad, les leyeron sus derechos, junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los registros policíacos, el detenido de 32 años de edad cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo agravado calificado en los años 2013 y 2014.

Mientras que su cómplice tiene un ingreso a prisión por el delito de lesiones en el 2021, así como una presentación al Ministerio Público en 2023 por robo a transeúnte en la vía pública.

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