Con cupo agotado, se abrirán 300 lugares más para el Medio Maratón CDMX

Los 30 mil registros disponibles para el Medio Maratón de la Ciudad de México se agotaron, por lo que el gobierno capitalino anunció la apertura de 300 lugares adicionales gratuitos para quienes no alcanzaron inscripción.

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó, a través de sus redes sociales que la medida busca que más corredores puedan participar en la edición de este domingo 12 de julio.

¿Te quedaste fuera del Medio Maratón de este domingo? ¡Tenemos grandes noticias!”, expresó Brugada Molina en un videomensaje publicado en sus redes sociales.

Brugada explicó que, ante la alta demanda, se habilitarán 300 registros adicionales sin costo y pidió a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Para que nadie se quede sin vivir la emoción de este gran evento en la #CiudadMásDeportiva, abriremos 300 registros gratuitos más”, señaló.

Foto: Cuartoscuro

La mandataria agregó que los espacios estarán disponibles a través de la página oficial y las redes sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, donde se darán a conocer los detalles del proceso para obtener uno de los nuevos registros.

Mantente muy atento a la página oficial y a las redes sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México @DeporteCDMX para asegurar tu lugar”, escribió.

Los kits para corredores participantes, comenzaron a entregarse desde el jueves, en la Expo del Medio Maratón CDMX, instalada en el World Trade Center.

Metro brindará apoyo a maratonistas

En apoyo a los más de 30 mil corredores que participarán este domingo en la XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, anunció que las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán operaciones desde las 05:00 horas, dos horas antes del horario habitual de los domingos.

Explicó que la medida busca facilitar el traslado de los atletas y de los asistentes al evento deportivo, considerado, junto con el Maratón Internacional CDMX, uno de los más concurridos de la capital.

Además, los corredores inscritos podrán viajar gratuitamente en toda la Red del Metro al presentar su número oficial de competidor en cualquiera de las estaciones, destacó Rubalcava Suárez.

Foto: Especial

Las demás líneas del Sistema de Transporte Colectivo operarán con normalidad a partir de las 07:00 horas, conforme al horario dominical.

Asimismo, este domingo permanecerá vigente el programa “Tu Bici Viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas, siempre que respeten las medidas de seguridad y las indicaciones del personal.

El director del Metro recomendó anticipar sus traslados, debido a la alta afluencia prevista por la competencia atlética, mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer cualquier ajuste operativo durante la jornada.