Caen dos mujeres con más de 400 dosis de droga en Azcapotzalco

Dos mujeres fueron detenidas durante un operativo contra el narcomenudeo realizado en la alcaldía Azcapotzalco, de la Ciudad de México, donde las autoridades aseguraron 430 dosis de presunta droga, un arma y dos equipos de telefonía celular.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Del Gas, mediante una orden de cateo ejecutada por personal de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), quienes establecieron un dispositivo de seguridad perimetral.

Durante la revisión del domicilio, los agentes localizaron 380 envoltorios con una sustancia blanca y pulverulenta, cuyas características corresponden a las de la cocaína, además de 50 dosis de hierba verde seca, aparentemente marihuana.

En el lugar también fue asegurada un arma, así como dos teléfonos celulares que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para su incorporación a las investigaciones.

Las dos mujeres fueron informadas de sus derechos y trasladadas ante la autoridad competente, junto con los objetos y las sustancias decomisadas, para determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.