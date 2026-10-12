Más de 5 mil personas fortalecen agenda social con Gaby Osorio en Tlalpan

Más de 5 mil integrantes de 35 organizaciones sociales, populares, sindicales, campesinas, comerciales y comunitarias se reunieron con la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, para construir una agenda común y fortalecer la atención de las demandas de distintos sectores de la demarcación.

El encuentro, convocado por las propias organizaciones, tuvo como objetivo generar mecanismos de coordinación que permitan articular las distintas causas sociales, sin afectar la autonomía ni la identidad de cada agrupación.

Durante la reunión, representantes de comerciantes, transportistas, productores agrícolas, sindicatos, organizaciones de vivienda y colectivos comunitarios destacaron la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo con la administración local y sumar esfuerzos en temas como vivienda, trabajo digno, movilidad, comercio popular, desarrollo de los pueblos originarios y bienestar comunitario.

Los participantes también reconocieron el acompañamiento institucional que, señalaron, han recibido durante la gestión de Osorio, particularmente para atender gestiones y demandas de sus respectivos sectores.

Entre las organizaciones presentes estuvieron agrupaciones comerciales y de transporte, cooperativas, ligas deportivas, organizaciones campesinas y agrícolas, así como sindicatos como el SNTE Sección 10, STUNAM y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México.

También participaron organizaciones populares y comunitarias, además de agrupaciones vinculadas con vivienda y desarrollo de los pueblos de Tlalpan.

El encuentro contó con la presencia de liderazgos sociales y representantes comunitarios con trayectoria en la demarcación, quienes expusieron las necesidades de colonias, barrios y pueblos.

La reunión se realizó además en el contexto del proceso interno de Morena para la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, espacio en el que diversas organizaciones manifestaron su respaldo a Gaby Osorio.

Al cierre, los asistentes acordaron mantener la coordinación y avanzar en una agenda compartida que permita dar seguimiento a las demandas sociales y fortalecer la representación de los distintos sectores de Tlalpan.