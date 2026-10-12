Cempasúchil de Xochimilco: Productores pelean contra la flor china, el tráfico y la contaminación

Productores de Xochimilco alistan miles de flores de cempasúchil para adornar los altares, vialidades y espacios públicos de la Ciudad de México durante la próxima temporada de Día de Muertos.

Sin embargo, enfrentan la competencia de venta de flores plásticas de origen chino que se están comercializando en puestos ambulantes y establecimientos formales de la Ciudad de México, así como la proliferación de cempasúchil chino que es una versión ornamental más pequeña, cultivada con semilla de origen asiático.

El primer caso se trata de guirnaldas de flores de plástico que imitan al cempasúchil y que se comercializan entre 60 y 150 pesos dependiendo de su longitud que va desde un metro hasta tres. En el segundo, son flores naturales que se ofertan hasta en cuatro macetas por 100 pesos.

En puestos informales de calles del Centro Histórico se ofrecen flores plásticas anaranjadas, amarillas, rojas, moradas y hasta negras, se observó en recorridos.

En puestos ambulantes y en negocios formales venden macetas de flor de cempasúchil de origen chino. Karina Tejada

Mientras que en tiendas de autoservicio se ofrecen ramos de cempasúchil de plástico y diademas adornadas con estas flores en 68 pesos, se constató.

El productor Jorge Valencia Gómez llamó a los capitalinos a comprar flores naturales producidas en las chinampas de la Ciudad de México y no preferir las artificiales de plástico importadas desde países asiáticos o las ornamentales.

Otro problema son las flores de plástico, las flores chinas, que nos vienen a hacer como contrapeso. Yo los invito a que consuman lo que se produce aquí en Xochimilco, a que consuman este tipo de productos que son lo más orgánico que tratamos de hacer, porque a veces es imposible, pero hacemos la lucha porque tengan una buena planta en sus casas para sus ofrendas y para sus panteones”, expresó.

En la zona chinampera del barrio de Caltongo ya están casi listas miles de macetas con flores de cempasúchil para surtir mercados, tiendas y a clientes como alcaldías y gobiernos.

Se trata de las flores que regularmente adornan los camellones de Paseo de la Reforma, espacios públicos en diferentes alcaldías, centros comerciales, panteones o los altares que se colocan en los hogares capitalinos.

La vendimia del cempasúchil inicia con el mes de octubre, pero el pico de demanda se da entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

Por lo que los productores apenas tienen unos días para colocar sus miles de plantas de cempasúchil en las que han invertido 16 semanas de trabajo, explicó Valencia Gómez, productor de tercera generación en Caltongo.

En la zona chinampera del barrio de Caltongo ya están casi listas miles de macetas con flores de cempasúchil para surtir mercados, tiendas y a clientes como alcaldías y gobiernos. Karina Tejada

El reto de la distribución

Valencia Gómez distribuirá unas 14 mil macetas de cempasúchil en esta temporada, pero otros productores ofrecerán 30 mil, 50 mil, cien mil o 200 mil.

“Vamos contra el tiempo, aquí con el cempasúchil, vamos contra el tiempo, son 16 semanas y si en esas 16 semanas no vamos a tiempo, no vamos a sacar una buena producción, entonces, ahí vamos correteando, correteando los días, correteando la comida para las plantas, para que termine de crecer y quede muy bonita. Y tenemos muy pocos días de venta.

“Si no desplazamos la producción en esos días, pues ya es pérdida total, porque ya no aprovechamos más que la maceta”, señaló.

Actualmente, las plantas cempasúchil ya están en una de las últimas etapas antes de salir al mercado, por lo que se acercan los días en los que los productores trabajan noche y día para distribuir sus flores.

Los productores se enfrentan al cempasúchil chino que es una versión ornamental más pequeña y al de plástico. Cuartoscuro

Ellos también son víctimas de la congestión vehicular que existe en la capital, ya que los grandes compradores piden que sus pedidos se surtan en las madrugadas para evitar el intenso tráfico en las calles.

Por las noches los productores deben transportar sus plantas en canoas para llevarlas desde los invernaderos ubicados en las chinampas hasta los camiones de los clientes.

Y durante el día se ocuparán en la atención de las plantas como el riego, nutrición o la venta al menudeo en mercados de plantas como el Madre Selva, Deportivo Xochimilco, Cuemanco o Cuemanquito.

Valencia Gómez invitó a los capitalinos a comprar macetas de cempasúchil a los productores de Xochimilco y con ello ayudar a preservar la tradición prehispánica de sembrar en chinampas.

Así los productores pueden seguir impulsando el uso de las chinampas como sistema agrícola y preservar la zona lacustre de Xochimilco, nombrada Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

“Es un orgullo ser chinampero, un orgullo porque son raíces, son tradiciones, son generaciones y estamos conteniendo la mancha urbana. Al trabajar la tierra, estamos mantenido, sosteniendo que ya no vengan más casas hacia nuestra zona de producción”, dijo.

Otra dificultad que enfrentan es la pérdida de calidad del agua de los canales por contaminación, lo que favorece la aparición de plagas. “Nos vemos con la necesidad de invertirle más porque nuestra agua de Xochimilco cada día está un poquito más contaminada y tenemos más problemas en raíz y en plagas”, dijo.

Y sigue la nochebuena

De manera paralela, los productores de Caltongo ya preparan miles de nochebuenas para la época navideña.

Actualmente, están aplicando el proceso para que las hojas verdes pigmenten rojo, blanco o los diferentes tonos que ya existen.

Una vez que termine la temporada de cempasúchil, los espacios en los viveros serán utilizados para que las nochebuenas sean más frondosas.

“Es una un gran orgullo trabajarla desde mayo y la venimos trabajando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ocho meses para que tengan una buena nochebuena en sus casas, para que tengan un adorno navideño... le metemos mucho tiempo, mucha inversión, mucho dinero”, agregó.