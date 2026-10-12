Detienen a hombre por matar a balazos a un perro en Tlalpan; dijo que le ladraba mucho

Un hombre identificado como Ulises San Juan Esquivel fue detenido por presuntamente matar a balazos a un perro en su domicilio, ubicado en la alcaldía Tlalpan, luego de molestarse porque el animal ladraba constantemente.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el sujeto se encontraba presuntamente en estado de ebriedad cuando disparó contra el perro, propiedad de una mujer identificada como Grisel.

Según el reporte, el hombre habría argumentado que los ladridos del animal lo tenían molesto, motivo por el que presuntamente accionó un arma de fuego contra él.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), adscritos al Sector Topilejo, intervinieron y detuvieron al señalado.

Posteriormente, Ulises San Juan Esquivel fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), instancia que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática del maltrato animal y la importancia de que las autoridades investiguen las agresiones contra animales de compañía.