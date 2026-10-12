PAN exige a Sedatu retirar consulta del plan metropolitano; alertan sobre "predialazo del despojo"

Diputados federales y locales del PAN pidieron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial (Sedatu) que retire la consulta sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), pues afirmaron que es un mecanismo para incrementar el predial y embargar propiedades.

Acompañado del diputado local Diego Garrido, de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Leticia Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Sustentable del partido en la capital, Gabriela Salido, el diputado federal Federico Döring expresó: "Exigimos desde aquí que retire la consulta la titular de Sedatu. Que consulte algo que tenga un consenso previo; tiene que presentar algo consensuado con vecinos, sin consulta previa, sin diálogo y sin diagnóstico académico. Lo que tiene que hacer el gobierno es retirarla, dialogarla con municipios y con vecinos".

"Están creando una actualización para aumentar tarifas y cuotas; por eso decimos que es el predialazo del despojo", aseveró Garrido.

El legislador explicó que el POZMVM establece que los ciudadanos pagarán un impuesto del 1 por ciento sobre el valor comercial de su propiedad si está deshabitada, si la construcción vale menos que el terreno, si no han construido en al menos una cuarta parte del predio o si se encuentra abandonado.

Asimismo, detalló que el proyecto contempla que el gobierno pueda usar drones para sobrevolar las propiedades e identificar aquellas que estén abandonadas o sin construcción para aplicar los cobros correspondientes.

Otro elemento señalado por Garrido es la obligatoriedad de construir en un lapso de dos a cuatro años: "Te dan ese tiempo para construir y si no puedes hacerlo, te obligan a venderlo en subasta pública. Esto es peor que la propia expropiación", sostuvo, al ejemplificar que una propiedad de 3 millones de pesos podría subastarse en millón y medio.

Finalmente, el documento plantea la recuperación de predios mediante la creación de un organismo gubernamental para detectar terrenos subutilizados y la captación de plusvalías sobre el incremento del valor comercial de las propiedades a lo largo del tiempo.