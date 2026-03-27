Más de 10 mil policías CDMX cuidarán a turistas y locales en Semana Santa

Se puso en marcha el Operativo Semana Santa Seguro 2026 para garantizar la seguridad de más de medio millón de visitantes que se espera disfruten el periodo vacacional de Semana Santa en la Ciudad de México; además de garantizar condiciones de tranquilidad para los propios capitalinos.

El operativo contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados con 742 vehículos y diversos equipos tácticos distribuidos en toda la ciudad, con especial atención en zonas turísticas, centros religiosos y espacios donde se desarrollarán actividades masivas, como los viacrucis, además de salidas y entradas carreteras.

Representación de Semana Santa en Iztapalapa Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

Semana de miles de visitantes

Durante el arranque del dispositivo, desde la salida carretera México -Pachuca, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la jefa de Gobierno aseguró que la cuidada está lista para recibir con los brazos abiertos “a quienes lleguen en estos días, con una oferta cultural, gastronómica y turística activa”, pero también con vigilancia reforzada en puntos de alta concentración.

Esta semana Santa se tiene calculado que llegará más de medio millón de visitantes a la Ciudad de México, y queremos que tengan lavado garantía de que van a llegar a una ciudad segura”, dijo Clara Brugada, acompaña por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, además de mandos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Operativos completos

La estrategia busca cubrir tanto eventos tradicionales como la movilidad cotidiana.

Estamos desplegando un operativo amplio, con presencia territorial en toda la ciudad, para garantizar la seguridad en actividades culturales, religiosas y recreativas propias de esta temporada”, indicó, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Participan más de 10 mil 800 policías, apoyados por 742 vehículos; 15 motocicletas; 15 grúas; 10 ambulancias; 10 moto ambulancias” y un helicóptero Cóndor realizará sobrevuelos en la ciudad, detalló.

Los elementos realizarán labores de vigilancia, prevención y atención en “accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público, como el Metro”, agregó.

Choque en punto del Alcoholímetro en CDMX. Cuartoscuro / Daniel Augusto

Uno de los puntos prioritarios será la alcaldía Iztapalapa, donde se realiza el viacrucis más grande del país, al que asisten miles de fieles cada año.

Brugada adelantó que será el próximo lunes cuando se den a conocer los detalles del dispositivo especial que se implementará para la celebración de esta festividad religiosa que recientemente fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

Durante Semana Santa y Pascua se reforzará además el programa “Conduce sin alcohol”, que operará de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, con módulos itinerantes, con el objetivo de prevenir accidentes viales.

La jefa de Gobierno llamó a la ciudadanía a disfrutar el periodo vacacional en paz y a evitar combinar bebidas alcohólicas y conducción vehicular.

“La convivencia es bienvenida, pero sin poner en riesgo a las familias ni a la comunidad”, expresó.

Por su parte, la fiscal Alcalde Luján, destacó que elementos de la policía de Investigación mantendrán labores 24/7d para reforzar la atención ante cualquier incidente.

“Hay coordinación plena entre las instituciones para atender a la población y garantizar que esta sea una Semana Santa segura para todas y todos”, afirmó.

“Queremos que quienes visitan la ciudad encuentren un espacio seguro, (…) a la ciudadanía le decimos que las tradiciones se podrán realizar con calma y seguridad”, concluyó la jefa de Gobierno.

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