Marchas y manifestaciones hoy 5 noviembre en CDMX; habrá caos vial

Este jueves habrá una marcha, siete manifestaciones y tres citas agendadas en la Ciudad de México. Desde temprano habrá concentraciones en el Centro Histórico y posteriormente las movilizaciones serán en la Doctores, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. En distintos puntos de la ciudad jubilados del IPN podrían afectar la circulación.

MARCHA

Vulvas Rebeldes

A las 11:00 horas se reunirán frente a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en Digna Ochoa y Plácido, colonia Doctores, para realizar la caminata “Ruta por la memoria y contra la impunidad”. La movilización recuerda a una joven desaparecida el 5 de noviembre de 2017, después de asistir a un festival en la zona del Ajusco. Primero acudirán a la Jefatura General de la Policía de Investigación y posteriormente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ambos en la colonia Doctores.

Pamela Gallardo ajusco desaparecida

Desde las 11:30 horas habrá pega de fichas de búsqueda y la caminata comenzará alrededor de las 12:30. Podrían sumarse otros colectivos y no se descarta la realización de pintas durante las actividades.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Cuauhtémoc, Dr. Vértiz, Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier o Avenida Chapultepec.

MANIFESTACIONES

Liberación Animal MX

Desde las 7:00 horas habrá protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suárez 2, Centro Histórico. Los activistas pedirán que avance y sea aprobada la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que ya pasó por el Senado, pero sigue pendiente de votación. Podrían sumarse otras organizaciones animalistas y presentarse afectaciones en los alrededores.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central o Fray Servando.

Jubilados y pensionados del IPN

A partir de las 8:00 horas habrá movilizaciones en tres puntos: Eje Central y Avenida Juárez, el Casco de Santo Tomás y la zona de Lindavista, cerca de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del IPN. Exigen el pago de prestaciones económicas relacionadas con jubilaciones y defunciones que, aseguran, llevan largo tiempo pendientes. Aquí sí hay que estar atentos porque podrían afectar la circulación como medida de presión.

También los estudiantes denunciaron represión en las manifestaciones y confrontaron a personas ajenas al instituto Foto: José Antonio García | Excélsior

Para Bellas Artes pueden utilizarse Reforma, Balderas o Eje 1 Norte; para Santo Tomás, Marina Nacional, México-Tacuba o Circuito Interior, y en Lindavista, Insurgentes Norte, Montevideo o Avenida 100 Metros.

Consejo Regional de la Nación Nguiva

A las 11:00 horas se concentrarán frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida Revolución 1279, colonia Los Alpes. Pedirán atención a problemas relacionados con territorio, medio ambiente, autonomía, consulta indígena y protección de su identidad cultural. También solicitan recursos y la creación de un plan de justicia y desarrollo regional para comunidades de Puebla. No se descartan afectaciones viales.

Como alternativas están Periférico, Barranca del Muerto, Avenida Universidad e Insurgentes Sur.

Refugio Franciscano

A las 11:30 horas habrá una concentración en las instalaciones del Refugio Franciscano, sobre la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa. La protesta será contra una inspección judicial solicitada por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama en el inmueble donde permanecen resguardados los perros. Los manifestantes sostienen que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y que los animales reciben atención médica y alimento bajo supervisión oficial. Podrían llegar otras organizaciones animalistas y presentarse afectaciones en la carretera México-Toluca.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Como alternativas pueden considerarse Vasco de Quiroga, Prolongación Paseo de la Reforma y la Autopista México-Toluca, dependiendo del trayecto.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

CallejeArte

A las 13:00 horas habrá actividades frente a la Cineteca Nacional, sobre Avenida México-Coyoacán. El colectivo realizará una jornada de comida comunitaria y venta de productos para recaudar recursos destinados a la iniciativa “La Gira por la Vida”, vinculada al EZLN.

Pueden utilizarse Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco o Avenida Popocatépetl.

Trabajadores en defensa de la Seguridad Social

A las 18:00 horas se reunirán en la sede nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora 107, colonia Condesa. Realizarán una charla sobre seguridad social, derechos humanos de los trabajadores y solidaridad con personas que consideran víctimas de represión política.

Para evitar la zona pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Patriotismo o Avenida de los Insurgentes.

CITAS AGENDADAS

Trabajadores del Poder Judicial

A las 9:00 horas acudirán a la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México. Solicitarán revisar diversos asuntos relacionados con un proyecto habitacional en Santa Úrsula Coapa, pagos por derecho de suelo y adeudos pendientes con trabajadores del Poder Judicial.

Como alternativas están Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Movimiento Indígena Artesanal

A las 16:00 horas acudirán al Centro Artesanal, en Dr. Mora 5, Centro Histórico, para solicitar espacios en la vía pública donde puedan vender sus artesanías.

Para evitar la zona pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central o Avenida Hidalgo.

Frente de Organizaciones Indígenas

A las 17:00 horas estarán en las oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre, colonia Obrera. Exigen que se cumplan acuerdos relacionados con espacios para vender artesanías y con la instalación de una romería.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

RODADAS

Por la noche habrá dos rodadas ciclistas. A las 19:45 horas saldrá un grupo desde Ermita Iztapalapa rumbo a la llamada Morgue de las Muñecas, en Agrícola Pantitlán.

A las 19:50, otra rodada saldrá de Parque Tezontle rumbo al Zócalo para visitar la Mega Catrina.

Además, a las 20:30 horas habrá una rodada en patines desde Dr. Mora, en el Centro Histórico, con destino todavía por definir.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

El Zócalo seguirá recibiendo visitantes por la Ofrenda Monumental, mientras que sobre Reforma continúan los Alebrijes Monumentales y, desde las 19:00 horas, las Esculturas Luminosas de Día de Muertos entre el Ángel y la Puerta de los Leones.

Inauguración de la catrina monumental en el zócalo de la ciudad de México. La catrina rompió el récord Guinness con una altura de 33.5 metros. Foto Darío Luna Darío luna

Aitana estará a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional; Emjay, a la misma hora en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes; Puma Blue, a las 21:00 en el Teatro Metropólitan, y Peces Raros, a las 21:30 en el Auditorio BlackBerry. El Rey León tendrá función a las 20:00 horas en Teatro Telcel. También continúa la Expo Dental en el WTC y el Festival del Terror en Six Flags.

En deportes habrá lucha libre a las 19:00 horas en la Arena Coliseo y, a las 15:45, Atlante enfrenta a Tigres en la Liga MX Femenil, en el Centro de Alto Rendimiento del Ajusco.

Finalmente, desde las 9:00 horas se realizará la peregrinación de conductores de ADO, que partirá de la Glorieta de Peralvillo rumbo a la Basílica de Guadalupe.