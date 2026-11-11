Marchas y manifestaciones en CDMX 'desquiciarán' vialidades HOY

Esta mitad de semana hay cuatro marchas, siete manifestaciones y cinco citas agendadas. Desde temprano habrá actividad en Reforma y rumbo al Zócalo, mientras que durante la mañana también pueden complicarse Calzada de Tlalpan, Coyoacán, Azcapotzalco e Iztapalapa. Por la tarde, el Centro Histórico volverá a concentrar buena parte de las movilizaciones.

MARCHAS

Electricistas y usuarios de energía

Bloqueo en Tlalpan.

Desde las 7:30 horas comenzarán a reunirse frente al corporativo de la CFE, en Paseo de la Reforma 164, y a las 8:00 horas habrá otro punto de encuentro en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Antonio Caso 45. Desde ahí avanzarán rumbo a Palacio Nacional.

Piden una reunión con la presidenta para tratar la reinserción laboral de trabajadores del SME, derechos de jubilados de Luz y Fuerza, tarifas eléctricas, condonación de adeudos y la renacionalización de la industria eléctrica. se espera la llegada de autobuses con manifestantes.

Para evitar Reforma y el Centro pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Ribera de San Cosme, Eje 1 Norte y José María Izazaga, dependiendo del avance del contingente.

Trabajadores de la UAM

A las 11:00 horas saldrán de la UAM Xochimilco, sobre Calzada del Hueso, rumbo a la Rectoría General, en Canal de Miramontes.

Los estudiantes informaron que las licenciaturas de Xochimilco realizaron asambleas para elaborar sus demandas e integrarlas en un pliego petitorio que esperan presentar el 23 de noviembre. Cuartoscuro

Exigen mayor presupuesto para la universidad, transparencia en el gasto, mantenimiento de instalaciones y recuperación salarial. Podrían sumarse estudiantes de otras unidades.

Para evitar la zona pueden utilizarse Cafetales, Calzada de las Bombas, División del Norte, Acoxpa y Periférico Sur.

Unión de Colonias Populares

También a las 11:00 horas se reunirán en el Monumento a la Revolución para después dirigirse a las oficinas nacionales de Morena, en Liverpool 3, colonia Juárez.

Realizarán un encuentro de organizaciones sociales y buscarán presentar propuestas rumbo al proceso electoral de 2027. Podrían sumarse otros grupos y generar afectaciones durante el recorrido.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Balderas y Eje 1 Norte.

Frente Antigentrificación CDMX

A las 18:00 horas saldrán del Edificio Trevi, en Dr. Mora y Cristóbal Colón, para caminar hacia República de Cuba 34.

La movilización será en defensa del derecho a la vivienda y contra la gentrificación, como muestra de solidaridad con organizaciones de inquilinos.

Para evitar el Centro pueden utilizarse Eje Central, Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte, Circunvalación y José María Izazaga.

MANIFESTACIONES

Luciérnagas Buscadoras

Desde temprano habrá actividad en el Metro Chabacano y, más tarde, en Metro Ermita. Los colectivos se reunirán para trasladarse a Huitzilac, Morelos, donde continuarán una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

Para Chabacano pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan o Eje 3 Sur; en Ermita, Plutarco Elías Calles, División del Norte y Eje 7 Sur.

Vecinos de Coyoacán

Desde las 8:00 horas habrá protesta sobre Calzada de Tlalpan 2169, colonia Atlántida, contra la construcción del proyecto inmobiliario Skyline Coyoacán.

Los vecinos rechazan la construcción de cuatro torres con cientos de departamentos, pues consideran que agravará los problemas de agua, drenaje y movilidad. No se descartan afectaciones sobre Tlalpan.

Pueden utilizarse División del Norte, Canal de Miramontes, Avenida Pacífico y Eje 10 Sur.

Extrabajadores de Ruta 100

A las 10:00 horas estarán frente a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo. Exigen el pago pendiente correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Comuneros de Eloxochitlán

También a las 10:00 horas estarán frente a la Suprema Corte, en Pino Suárez 2. Piden que se cancelen órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos que, aseguran, llevan más de una década enfrentando procesos derivados de la defensa de su territorio y autonomía.

Como alternativas están José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

Movimiento Antorchista

A las 10:00 horas ofrecerán una conferencia en Bucareli 48 para denunciar presuntos actos de hostigamiento contra su organización y anunciar las acciones que emprenderán. Podrían presentarse afectaciones en Bucareli.

Antorchistas de la CDMX se manifestaron afuera del INDEP

Para evitar la zona pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, Avenida Chapultepec y Eje Central.

Colectivo Minerva

A las 11:00 horas estarán frente a los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, en San Lorenzo Tezonco. Acudirán a una audiencia relacionada con una denuncia contra integrantes de otra colectiva por presuntas agresiones, intimidación y fabricación de carpetas de investigación.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Repartidores Unidos de México

A las 11:00 horas se concentrarán en la Glorieta de Camarones, en Azcapotzalco.

Foto: Especial.

Rechazan el plan que contempla placas de carga y licencias especiales para motociclistas de reparto, así como el cobro del 2 por ciento a plataformas y restricciones a mototaxis. También exigirán mayor seguridad ante robos y agresiones. Podrían presentarse afectaciones sobre Camarones y Cuitláhuac.

Como alternativas están Aquiles Serdán, Avenida Jardín, Eje 3 Norte y Circuito Interior.

CITAS AGENDADAS

Grupo Independiente Margarito

A las 12:00 horas acudirán a oficinas de Planeación, en Amores 322, colonia Del Valle, y posteriormente, a las 15:00 horas, estarán en la Secretaría de Gobierno. Buscan regularizar permisos y licencias relacionados con predios de Azcapotzalco y atender asuntos pendientes con la Tesorería.

En la colonia Del Valle pueden utilizarse División del Norte, Avenida Universidad, Insurgentes Sur y Eje 6 Sur; en el Centro, Eje Central, Izazaga y Circunvalación.

Artesanas y artesanos indígenas

A las 13:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar espacios donde puedan vender artesanías durante la temporada navideña sobre Paseo de la Reforma. Para evitar el Zócalo pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Asamblea de Barrios Grupo Gabino Barrera

Durante el día estarán en la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, Granjas México, para solicitar su incorporación a programas de vivienda. Como alternativas están Viaducto, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

Vecinos de Santa Ana Culhuacán

Durante el día acudirán a oficinas de Participación Ciudadana, en Los Reyes, Coyoacán. Piden que el presupuesto participativo se utilice para reparar drenaje y pavimento de la colonia y no para cambiar el adoquín de la capilla de Santa Ana Culhuacán.

Como alternativas pueden utilizarse Avenida Tláhuac, Eje 8 Sur, Taxqueña y Canal Nacional.

Organizaciones campesinas

Durante el día acudirán al Registro Agrario Nacional, en Avenida Juárez 92. Solicitarán investigar a un funcionario presuntamente relacionado con despojo de tierras ejidales y atender el rezago de asuntos agrarios.

Para evitar Avenida Juárez pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central o José María Izazaga.

RODADAS

Por la noche habrá dos rodadas ciclistas. A las 20:45 horas saldrá Team Taquitos desde la Torre del Caballito, todavía sin destino definido.

A las 21:00 horas, Roma Cycling partirá de Parque México rumbo al Acueducto de Tenayuca, en Tlalnepantla.

EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

El Zócalo seguirá con la Ofrenda Monumental, que este miércoles llega a su último día y puede atraer a miles de visitantes.

La banda estadounidense se presentará en CDMX IG: ZZ Top

Por la noche, ZZ Top se presenta a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional y América enfrenta a Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, por los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

También continuará el Festival del Terror en Six Flags.

Además, una peregrinación procedente de Tlaxcala llegará a la Basílica de Guadalupe con alrededor de 25 mil personas y entrará por Calzada Ignacio Zaragoza, Eduardo Molina, Congreso de la Unión, Circunvalación, Canal del Norte y Calzada de Guadalupe.