Marchas y bloqueos hoy miércoles 23 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este miércoles 23 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
Este miércoles 23 de septiembre se esperan diversas concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México, con posibles afectaciones viales en distintos puntos. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas.
Manifestaciones de hoy
Petroleros Unidos por México
- Hora: 7:30
- Lugar: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20), Bahía de San Hipólito 20, Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo
- Demanda: Mitin “¡No somos jubilados de segunda!”, para exigir ajuste inflacionario a salarios y pensiones, recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2027 y mejoras en servicios médicos.
- Aforo estimado: 250 personas
Extrabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Demanda: Pago de finiquito correspondiente a liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo estimado: 150 personas
Sociedad Civil Mexicana
- Hora: 11:00
- Lugar: Junta de Asistencia Privada de México, Calderón de la Barca 92, Polanco, Miguel Hidalgo
- Demanda: Auditoría e investigación a la JAP por venta ilegal de predio y falta de atención a animales bajo resguardo.
- Aforo estimado: 30 personas
Liga Comunista “23 de Septiembre”
- Hora: 12:00
- Lugar: ESIME Zacatenco, Av. IPN y Av. Wilfrido Massieu, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero
- Demanda: Homenaje y pronunciamiento político en memoria de integrantes caídos en la lucha revolucionaria.
- Aforo estimado: 50 personas
Libres y Combativas MX
- Hora: 12:00
- Lugar: Juzgados Penales de la CDMX, Dr. Lavista 114, Col. Doctores, Cuauhtémoc
- Demanda: Justicia para víctima de presunta violencia feminicida y procesos judiciales dignos y sin revictimización.
- Aforo estimado: 40 personas
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)
- Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.
- Aforo estimado: 45 personas
Colectivo Casanova
- Hora: 13:00
- Lugar: CCH Vallejo, Eje Central y Av. Fortuna, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero
- Demanda: Mitin por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
- Aforo estimado: 60 personas
Trabajadores del Hospital General de Xoco
- Hora: 12:00
- Lugar: Coordinación Estatal IMSS Bienestar, Anillo Periférico Sur 6777, Santa María Tepepan, Xochimilco
- Demanda: Destitución de la directora por falta de insumos, violencia laboral y subutilización del quirófano robotizado.
- Aforo estimado: 20 personas
Colectivo Nacional “No más presos inocentes”
- Hora: 15:30
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Av. Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa
- Demanda: Solicitan revisión de caso por presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.
- Aforo estimado: 25 personas
Centro Cultural y Artesanal Indígena de la CDMX A.C.
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Demanda: Defensa de la soberanía indígena y respeto a la libre determinación de los pueblos originarios.
- Aforo estimado: 20 personas
Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento sin techo”
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco
- Demanda: Regularización de predios en distintas alcaldías.
- Aforo estimado: 30 personas
Alternativas viales
- Zona Pemex (Miguel Hidalgo): preferir Circuito Interior y Mariano Escobedo.
- Centro Histórico: usar Eje Central y José María Izazaga para evitar bloqueos en Plaza de la Constitución.
- Polanco: considerar Ejército Nacional y Homero como rutas alternas.
- Zacatenco (GAM): tomar Av. Montevideo y Av. Acueducto de Guadalupe.
- Doctores: preferir Viaducto Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc.
- Xochimilco: usar Periférico Sur y Calzada de Tlalpan.
- Iztapalapa: tomar Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Oriente.
Iztacalco: considerar Río Churubusco y Viaducto