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Marchas y bloqueos hoy miércoles 23 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este miércoles 23 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.

Por: Eridani Salazar

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Marchas, concentraciones y eventos culturales marcarán la jornada de este martes 23 de septiembre en CDMX, con cierres y afectaciones en vialidades.Especial

Este miércoles 23 de septiembre se esperan diversas concentraciones y movilizaciones en la Ciudad de México, con posibles afectaciones viales en distintos puntos. Autoridades recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas. 

Manifestaciones de hoy

Petroleros Unidos por México

  • Hora: 7:30

  • Lugar: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20), Bahía de San Hipólito 20, Col. Verónica Anzures, Miguel Hidalgo

  • Demanda: Mitin “¡No somos jubilados de segunda!”, para exigir ajuste inflacionario a salarios y pensiones, recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2027 y mejoras en servicios médicos.

  • Aforo estimado: 250 personas

Extrabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 10:00

  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc

  • Demanda: Pago de finiquito correspondiente a liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

  • Aforo estimado: 150 personas

Sociedad Civil Mexicana

  • Hora: 11:00

  • Lugar: Junta de Asistencia Privada de México, Calderón de la Barca 92, Polanco, Miguel Hidalgo

  • Demanda: Auditoría e investigación a la JAP por venta ilegal de predio y falta de atención a animales bajo resguardo.

  • Aforo estimado: 30 personas

Liga Comunista “23 de Septiembre”

  • Hora: 12:00

  • Lugar: ESIME Zacatenco, Av. IPN y Av. Wilfrido Massieu, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero

  • Demanda: Homenaje y pronunciamiento político en memoria de integrantes caídos en la lucha revolucionaria.

  • Aforo estimado: 50 personas

Libres y Combativas MX

  • Hora: 12:00

  • Lugar: Juzgados Penales de la CDMX, Dr. Lavista 114, Col. Doctores, Cuauhtémoc

  • Demanda: Justicia para víctima de presunta violencia feminicida y procesos judiciales dignos y sin revictimización.

  • Aforo estimado: 40 personas

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00

  • Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)

  • Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

  • Aforo estimado: 45 personas

Colectivo Casanova

  • Hora: 13:00

  • Lugar: CCH Vallejo, Eje Central y Av. Fortuna, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero

  • Demanda: Mitin por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

  • Aforo estimado: 60 personas

Trabajadores del Hospital General de Xoco

  • Hora: 12:00

  • Lugar: Coordinación Estatal IMSS Bienestar, Anillo Periférico Sur 6777, Santa María Tepepan, Xochimilco

  • Demanda: Destitución de la directora por falta de insumos, violencia laboral y subutilización del quirófano robotizado.

  • Aforo estimado: 20 personas

Colectivo Nacional “No más presos inocentes”

  • Hora: 15:30

  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Av. Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa

  • Demanda: Solicitan revisión de caso por presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.

  • Aforo estimado: 25 personas

Centro Cultural y Artesanal Indígena de la CDMX A.C.

  • Hora: 14:00

  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico, Cuauhtémoc

  • Demanda: Defensa de la soberanía indígena y respeto a la libre determinación de los pueblos originarios.

  • Aforo estimado: 20 personas

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento sin techo”

  • Hora: 17:00

  • Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco

  • Demanda: Regularización de predios en distintas alcaldías.

  • Aforo estimado: 30 personas

Alternativas viales

  • Zona Pemex (Miguel Hidalgo): preferir Circuito Interior y Mariano Escobedo.

  • Centro Histórico: usar Eje Central y José María Izazaga para evitar bloqueos en Plaza de la Constitución.

  • Polanco: considerar Ejército Nacional y Homero como rutas alternas.

  • Zacatenco (GAM): tomar Av. Montevideo y Av. Acueducto de Guadalupe.

  • Doctores: preferir Viaducto Miguel Alemán y Av. Cuauhtémoc.

  • Xochimilco: usar Periférico Sur y Calzada de Tlalpan.

  • Iztapalapa: tomar Calzada Ignacio Zaragoza y Periférico Oriente.

Iztacalco: considerar Río Churubusco y Viaducto

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