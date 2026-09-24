‘Están todos grabados’... Caen choferes que rompieron cristales a camioneta en Mixcoac

“¡Ya, cabrón, ya!”

El grito se escucha antes de que el siguiente cristal termine de caer.

Sobre la avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, una discusión que comenzó como un percance vial terminó con los vidrios de una camioneta hechos añicos y una pareja en medio de una escena que, minutos después, quedaría registrada en video y se multiplicaría en redes sociales.

Dentro del vehículo, el conductor intenta responder mientras uno de los hombres golpea la puerta del lado del conductor.

Hijo de su put… ma… ¿Qué, wey?”, encara el automovilista.

A unos pasos, policías de Tránsito observan lo ocurrido.

La tensión no disminuye. Otro hombre se acerca y rompe los cristales del lado del copiloto. La pareja permanece dentro de la camioneta mientras los golpes continúan.

Entonces el conductor lanza una advertencia que también quedó registrada en la grabación.

Están todos grabados, hijos de su put… ma… Grabadas todas sus caras”.

Después, abandona el lugar.

Una agresión que terminó en redes

La escena comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó cuestionamientos sobre lo ocurrido en Mixcoac y, particularmente, sobre la presencia de policías durante la agresión.

La pareja denunció públicamente lo sucedido:

Mi marido y yo acabamos de ser agredidos por unos sujetos sobre Mixcoac”, señalaron.

En la misma publicación cuestionaron la actuación de los agentes: “los policías no nos defendieron y tampoco arrestaron a nadie”.

La difusión del video llevó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) a informar que investigaba el caso. La dependencia confirmó que “dos hombres rompieron los cristales de un vehículo en la avenida Revolución, colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez”.

También indicó que “personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar y localizar a los posibles responsables”.

De acuerdo con la información de la corporación, el origen del conflicto fue un percance entre una camioneta y una unidad de transporte público. Posteriormente, el conductor del transporte habría solicitado apoyo a otros hombres, quienes se sumaron a la agresión.

Uno de los detenidos por romper los cristales a una camioneta sobre Av. Revolución. X

Las cámaras siguieron el rastro

Mientras el video de la agresión seguía circulando, las cámaras del C2 Poniente se convirtieron en una pieza para reconstruir el recorrido de uno de los presuntos participantes.

Tras la declaración del conductor de la unidad de transporte público involucrada y la revisión de las imágenes, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito ubicaron a un hombre que coincidía con las características de uno de los señalados.

El punto de localización fue en las calles de Guillain y Cerrada de Guillain, en la misma colonia.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó escapar. Según la SSC, arrojó una bolsa que llevaba consigo y comenzó una persecución que terminó metros adelante.

Durante una revisión preventiva, los agentes encontraron 25 envoltorios con una sustancia con características propias de la cocaína y dinero en efectivo.

El hombre, de 35 años, fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

También detienen a un operador de transporte

La investigación tuvo otro resultado.

El periodista Carlos Jiménez, C4, informó que otro de los involucrados también fue detenido. De acuerdo con el comunicador, se trata de un operador de transporte público identificado como Israel Francisco.

La detención del operador ocurrió luego de que las autoridades ubicaran al conductor de la unidad relacionada con el altercado. La SSC había informado previamente que tanto el conductor como uno de los hombres que participaron en la agresión fueron localizados para aportar información sobre lo ocurrido.

En redes sociales, usuarios señalaron a los presuntos agresores como personas relacionadas con operadores de la “supuestamente” extinta Ruta 57, aunque esa versión corresponde a señalamientos difundidos en redes y no constituye, por sí misma, una determinación oficial.

La historia no terminó con las detenciones.

La actuación de los policías que se encontraban en el lugar también quedó bajo revisión. La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa para determinar cómo actuaron los elementos durante el incidente.

La dependencia informó que los policías involucrados fueron identificados y citados para rendir declaración.