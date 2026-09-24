Marchas y bloqueos hoy jueves 24 de septiembre; horarios y alternativas viales
Este jueves 24 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.
Este jueves 24 de septiembre la Ciudad de México será escenario de múltiples marchas, concentraciones y rodadas ciclistas, con afectaciones viales previstas en distintos puntos de la capital. Autoridades recomiendan tomar precauciones y planear traslados con anticipación.
Marchas
Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Cuauhtémoc
- Destino: Oficinas CEN del SNTSS, Zamora 107, Col. Condesa, Cuauhtémoc
- Demanda: Insumos y personal suficiente en unidades médicas, aumento salarial, jubilación digna y rechazo a modificaciones estatutarias que limitan la libertad de expresión.
- Aforo estimado: 300 personas
Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa
- Hora: 11:00
- Lugar: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras
- Demanda: Rechazo a la recomendación 208 VG/2026 que exonera al Ejército y la Marina en el caso Ayotzinapa.
- Aforo estimado: 700 personas
- Actividad complementaria: Foro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a las 16:00 horas.
Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
- Hora: 11:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc
- Demanda: Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con Palestina.
- Aforo estimado: 30 personas
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)
- Demanda: Jornada itinerante de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.
- Aforo estimado: 45 personas
Colectivo Nacional “No más presos inocentes”
- Hora: 12:30
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa
- Demanda: Revisión de caso por presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.
- Aforo estimado: 25 personas
Colectiva Feminista “Las Tonantzin”
- Hora: 14:00
- Lugar: Calz. del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Coyoacán
- Demanda: Exigen facilidades para que víctima de abuso pueda acudir a citatorios judiciales.
- Aforo estimado: 30 personas
Frente Popular Francisco Villa Independiente
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Cuauhtémoc
- Demanda: Agua, drenaje y regularización de predio en Iztapalapa.
- Aforo estimado: 20 personas
Inquilinos Organizados Pensador Mexicano
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco
- Demanda: Tarjetas de ahorro para vivienda.
- Aforo estimado: 20 personas
Damnificados de predios en San Miguel Chapultepec y Portales Sur
- Durante el día
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Iztacalco
- Demanda: Regularización de títulos de propiedad y entrega de escrituras.
- Aforo estimado: 10 personas
Movimiento de Regeneración Sindical
- Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, México Coyoacán 259, Benito Juárez
- Demanda: Recolección de firmas contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo estimado: 30 personas
Liberum A.C.
- Durante el día
- Lugar: Ángel de la Independencia, Reforma y Florencia, Cuauhtémoc
- Demanda: Volanteo sobre derechos de animales y medio ambiente.
- Aforo estimado: 5 personas
Rodadas
Motociclistas “Locos por las motos CDMX”
- Hora: 21:00 a 22:00
- Lugares: Iztapasauria (Iztapalapa), Monumento a Cabeza de Juárez (Iztapalapa), Gasolinera Pemex en Calz. de la Viga (Cuauhtémoc)
- Demanda: Rodada “A lo viva México”.
- Aforo estimado: 60 personas
Ciclistas
- 5:30: Fino MX, salida Narvarte Oriente, destino Caseta La Venta (Cuajimalpa). Aforo: 25 personas
- 20:15: Rueda Libre, salida Ermita Iztapalapa, destino Castillo Irlandés (Tlalpan). Aforo: 25 personas
- 21:00: Buena Vibra, salida Caballito de Reforma, destino por definir. Aforo: 30 personas
Alternativas viales
Centro Histórico y Reforma
- Circuito Interior
- José María Izazaga
- Av. Chapultepec
Sur (Periférico Sur, San Jerónimo, UNAM)
- Supervía Poniente
- Insurgentes Sur
Oriente (Iztapalapa, Iztacalco, Reclusorio Oriente)
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Periférico Oriente
- Río Churubusco
Coyoacán y Benito Juárez
- Calzada de Tlalpan
- División del Norte
- Av. Universidad