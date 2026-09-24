Marchas y bloqueos hoy jueves 24 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este jueves 24 de septiembre la Ciudad de México será escenario de múltiples marchas, concentraciones y rodadas ciclistas, con afectaciones viales previstas en distintos puntos de la capital. Autoridades recomiendan tomar precauciones y planear traslados con anticipación.

Marchas

Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS

Hora: 10:00

Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Cuauhtémoc

Destino: Oficinas CEN del SNTSS, Zamora 107, Col. Condesa, Cuauhtémoc

Demanda: Insumos y personal suficiente en unidades médicas, aumento salarial, jubilación digna y rechazo a modificaciones estatutarias que limitan la libertad de expresión.

Aforo estimado: 300 personas

Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa

Hora: 11:00

Lugar: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras

Demanda: Rechazo a la recomendación 208 VG/2026 que exonera al Ejército y la Marina en el caso Ayotzinapa.

Aforo estimado: 700 personas

Actividad complementaria: Foro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a las 16:00 horas.

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Hora: 11:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Demanda: Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con Palestina.

Aforo estimado: 30 personas

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)

Demanda: Jornada itinerante de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.

Aforo estimado: 45 personas

Colectivo Nacional “No más presos inocentes”

Hora: 12:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa

Demanda: Revisión de caso por presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.

Aforo estimado: 25 personas

Colectiva Feminista “Las Tonantzin”

Hora: 14:00

Lugar: Calz. del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Coyoacán

Demanda: Exigen facilidades para que víctima de abuso pueda acudir a citatorios judiciales.

Aforo estimado: 30 personas

Frente Popular Francisco Villa Independiente

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Cuauhtémoc

Demanda: Agua, drenaje y regularización de predio en Iztapalapa.

Aforo estimado: 20 personas

Inquilinos Organizados Pensador Mexicano

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco

Demanda: Tarjetas de ahorro para vivienda.

Aforo estimado: 20 personas

Damnificados de predios en San Miguel Chapultepec y Portales Sur

Durante el día

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Iztacalco

Demanda: Regularización de títulos de propiedad y entrega de escrituras.

Aforo estimado: 10 personas

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, México Coyoacán 259, Benito Juárez

Demanda: Recolección de firmas contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo estimado: 30 personas

Liberum A.C.

Durante el día

Lugar: Ángel de la Independencia, Reforma y Florencia, Cuauhtémoc

Demanda: Volanteo sobre derechos de animales y medio ambiente.

Aforo estimado: 5 personas

Rodadas

Motociclistas “Locos por las motos CDMX”

Hora: 21:00 a 22:00

Lugares: Iztapasauria (Iztapalapa), Monumento a Cabeza de Juárez (Iztapalapa), Gasolinera Pemex en Calz. de la Viga (Cuauhtémoc)

Demanda: Rodada “A lo viva México”.

Aforo estimado: 60 personas

Ciclistas

5:30: Fino MX, salida Narvarte Oriente, destino Caseta La Venta (Cuajimalpa). Aforo: 25 personas

20:15: Rueda Libre, salida Ermita Iztapalapa, destino Castillo Irlandés (Tlalpan). Aforo: 25 personas

21:00: Buena Vibra, salida Caballito de Reforma, destino por definir. Aforo: 30 personas

Alternativas viales

Centro Histórico y Reforma

Circuito Interior

José María Izazaga

Av. Chapultepec

Sur (Periférico Sur, San Jerónimo, UNAM)

Supervía Poniente

Insurgentes Sur

Oriente (Iztapalapa, Iztacalco, Reclusorio Oriente)

Calzada Ignacio Zaragoza

Periférico Oriente

Río Churubusco

Coyoacán y Benito Juárez

Calzada de Tlalpan

División del Norte