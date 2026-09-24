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Marchas y bloqueos hoy jueves 24 de septiembre; horarios y alternativas viales

Este jueves 24 de septiembre, la CDMX tendrá marchas, concentraciones sindicales, rodadas y eventos culturales que provocarán cierres y afectaciones en vialidades clave.

Por: Eridani Salazar

Frente Popular Francisco Villa marcha en CDMX
Marchas, concentraciones y eventos culturales marcarán la jornada de este jueves 24 de septiembre en CDMX, con cierres y afectaciones en vialidades.Especial

Este jueves 24 de septiembre la Ciudad de México será escenario de múltiples marchas, concentraciones y rodadas ciclistas, con afectaciones viales previstas en distintos puntos de la capital. Autoridades recomiendan tomar precauciones y planear traslados con anticipación.

Marchas

Trabajadores Activos y Jubilados del IMSS

  • Hora: 10:00

  • Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Cuauhtémoc

  • Destino: Oficinas CEN del SNTSS, Zamora 107, Col. Condesa, Cuauhtémoc

  • Demanda: Insumos y personal suficiente en unidades médicas, aumento salarial, jubilación digna y rechazo a modificaciones estatutarias que limitan la libertad de expresión.

  • Aforo estimado: 300 personas

Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa

  • Hora: 11:00

  • Lugar: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice, Magdalena Contreras

  • Demanda: Rechazo a la recomendación 208 VG/2026 que exonera al Ejército y la Marina en el caso Ayotzinapa.

  • Aforo estimado: 700 personas

  • Actividad complementaria: Foro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a las 16:00 horas.

Comuneras y Comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

  • Hora: 11:00

  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc

  • Demanda: Evento “Papalotes por Gaza”, en solidaridad con Palestina.

  • Aforo estimado: 30 personas

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00

  • Lugares: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez), Gran Canal y Circuito Interior (GAM)

  • Demanda: Jornada itinerante de firmas y talleres sobre derechos cannábicos.

  • Aforo estimado: 45 personas

Colectivo Nacional “No más presos inocentes”

  • Hora: 12:30

  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, Reforma 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa

  • Demanda: Revisión de caso por presunta fabricación de delitos y violaciones al debido proceso.

  • Aforo estimado: 25 personas

Colectiva Feminista “Las Tonantzin”

  • Hora: 14:00

  • Lugar: Calz. del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Coyoacán

  • Demanda: Exigen facilidades para que víctima de abuso pueda acudir a citatorios judiciales.

  • Aforo estimado: 30 personas

Frente Popular Francisco Villa Independiente

  • Hora: 10:00

  • Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Cuauhtémoc

  • Demanda: Agua, drenaje y regularización de predio en Iztapalapa.

  • Aforo estimado: 20 personas

Inquilinos Organizados Pensador Mexicano

  • Hora: 11:00

  • Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Granjas México, Iztacalco

  • Demanda: Tarjetas de ahorro para vivienda.

  • Aforo estimado: 20 personas

Damnificados de predios en San Miguel Chapultepec y Portales Sur

  • Durante el día

  • Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, Iztacalco

  • Demanda: Regularización de títulos de propiedad y entrega de escrituras.

  • Aforo estimado: 10 personas

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Durante el día

  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, México Coyoacán 259, Benito Juárez

  • Demanda: Recolección de firmas contra el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas.

  • Aforo estimado: 30 personas

Liberum A.C.

  • Durante el día

  • Lugar: Ángel de la Independencia, Reforma y Florencia, Cuauhtémoc

  • Demanda: Volanteo sobre derechos de animales y medio ambiente.

  • Aforo estimado: 5 personas

Rodadas

Motociclistas “Locos por las motos CDMX”

  • Hora: 21:00 a 22:00

  • Lugares: Iztapasauria (Iztapalapa), Monumento a Cabeza de Juárez (Iztapalapa), Gasolinera Pemex en Calz. de la Viga (Cuauhtémoc)

  • Demanda: Rodada “A lo viva México”.

  • Aforo estimado: 60 personas

Ciclistas

  • 5:30: Fino MX, salida Narvarte Oriente, destino Caseta La Venta (Cuajimalpa). Aforo: 25 personas

  • 20:15: Rueda Libre, salida Ermita Iztapalapa, destino Castillo Irlandés (Tlalpan). Aforo: 25 personas

  • 21:00: Buena Vibra, salida Caballito de Reforma, destino por definir. Aforo: 30 personas

Alternativas viales

Centro Histórico y Reforma

  • Circuito Interior

  • José María Izazaga

  • Av. Chapultepec

Sur (Periférico Sur, San Jerónimo, UNAM)

  • Supervía Poniente

  • Insurgentes Sur

Oriente (Iztapalapa, Iztacalco, Reclusorio Oriente)

  • Calzada Ignacio Zaragoza

  • Periférico Oriente

  • Río Churubusco

Coyoacán y Benito Juárez

  • Calzada de Tlalpan

  • División del Norte

  • Av. Universidad

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