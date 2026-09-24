Protección Civil publica guía para preparar a los hogares ante desastres en la CDMX

Ante las constantes afectaciones derivadas de fenómenos naturales y actividades humanas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México puso a disposición de la población la guía oficial del Plan Familiar para la Prevención de Riesgos, un instrumento diseñado para detectar, reducir y controlar de manera oportuna los efectos de cualquier situación de emergencia o desastre.

La institución capitalina enfatizó que la participación organizada de la sociedad es el pilar para salvaguardar la integridad física, el hogar y el patrimonio familiar. Para lograrlo, el documento establece una ruta metodológica compuesta por cinco etapas clave que deben implementarse de forma coordinada en cada núcleo familiar.

En primer lugar, se invita a la ciudadanía a consultar el Atlas de Riesgos, lo que permite conocer el nivel de vulnerabilidad del entorno en un radio de 500 metros frente a amenazas como sismos, inundaciones e incendios.

Como segundo paso, la guía contempla la detección y reducción de peligros dentro del hogar, lo que implica una revisión constante de las instalaciones críticas de luz, gas, agua y drenaje, además del aseguramiento de objetos pesados y el resguardo de productos tóxicos fuera del alcance de los niños.

En tercer lugar, se deben identificar las zonas de menor riesgo y trazar rutas de evacuación libres de obstáculos que conduzcan a un punto de reunión externo previamente acordado.

La cuarta etapa corresponde a la ejecución del plan operativo, la cual guía a las personas sobre cómo actuar de manera inmediata ante contingencias específicas, tales como sismos, lluvias intensas bajo la Alerta Temprana Meteorológica, incendios urbanos o la caída de ceniza volcánica.

Finalmente, la quinta etapa destaca la realización periódica de simulacros para medir tiempos de respuesta, asignar responsabilidades específicas a cada integrante del hogar, incluyendo el cuidado de menores, adultos mayores y animales de compañía, y evaluar los resultados para corregir posibles fallas.