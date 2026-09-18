Marchas y bloqueos hoy viernes 18 de septiembre; horarios y alternativas viales

La Ciudad de México será escenario de diversas marchas, concentraciones, movilizaciones y rodadas organizadas por colectivos feministas, sindicatos, estudiantes y grupos culturales. Las autoridades capitalinas anticipan bloqueos y afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.

Marchas

15:00 horas – Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

Inicio: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, Calz. de Tlalpan No. 4502, Col. Belisario Domínguez Sección 16, Tlalpan.

Destinos: Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Av. Oaxaca No. 58, Roma Norte, Cuauhtémoc) y Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Valentín Gómez Farías No. 40, San Rafael, Cuauhtémoc).

Motivo: Exigen respeto a estatutos generales y derecho a votar en la elección de representantes de la sección XVI, con procesos limpios y transparentes.

Concentraciones

9:00 horas – Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Lugar: Alcaldía Milpa Alta, Av. México Norte y Constitución, Villa Milpa Alta.

Motivo: “Mercadita Feminista” para visibilizar desigualdades y promover autonomía económica de mujeres.

10:00 horas – Extrabajadores de la extinta Ruta 100

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico.

Motivo: Reclaman pago de finiquito y liquidación del Fideicomiso F/100.

10:00 horas – Colectiva Feminista “Las Tonantzin”

Lugar: DIF Nacional, San Francisco No. 1374, Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez.

Motivo: Solicitan entrega de tres menores y atención psiquiátrica integral.

11:00 horas – Familiares y amigos de activista preso

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Norte, Jaime Nunó No. 205, Gustavo A. Madero.

Motivo: Exigen libertad inmediata y defensa adecuada para activista detenido el 8M.

11:00 horas – Movimiento Indígena de la CDMX

Lugar: Av. Juárez y Eje Central, Centro Histórico.

Motivo: Reclaman respeto a acuerdos sobre espacios en vía pública.

Movilizaciones

11:00 horas – Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Médica Superior

Lugar: Dirección General de Administración de Personal, Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Centro.

Motivo: Solicitan presupuesto para laudos, vales, retabulación y servicios médicos.

12:00 horas – Plataforma 4:20

Lugares: Monumento a la Madre, Narvarte y Gran Canal.

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos.

13:00 horas – Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Lugar: Auditorio Ricardo Flores Magón, Ciudad Universitaria.

Motivo: “Mega pega” de la obra artística Abrazo zapatista.

14:00 horas – Los Guerreros de Ping

Lugar: Estación Cuauhtémoc, Línea 1 del Metro.

Motivo: Mercadita feminista contra violencia económica y en apoyo a personas trans.

15:00 horas – Grupo 15 de Septiembre del CECyT 10 del IPN

Lugar: CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”, San Juan de Aragón.

Motivo: Conmemoración del 34 aniversario de su organización.

17:30 horas – Colectiva Feminista “Ehécatl”

Lugar: Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Coyoacán.

Motivo: Presentación del documental Canales de la muerte.

20:00 horas – Aficionados “Legión 1908” de Chivas

Lugar: Hotel Galería Plaza San Jerónimo, Magdalena Contreras.

Motivo: Banderazo rojiblanco previo al partido América vs Chivas.

Durante el día – Movimiento de Regeneración Sindical

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez.

Motivo: Recolección de firmas contra el Secretario General del SME.

Rodada motociclista

20:30 horas – K Che Biker

Lugar: “Parque Calles”, Venustiano Carranza.