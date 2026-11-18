Este miércoles 18 de noviembre habrá movilizaciones en la zona de Marina Nacional, el Reclusorio Oriente, el Centro Histórico y además se espera una marcha que saldrá de Iztacalco rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

MARCHA

Mottu México

Operativo contra abuso de grúas.

A las 10:00 horas saldrán de la alcaldía Iztacalco rumbo al Zócalo para protestar contra presuntos abusos de grúas y corralones, arrastres injustificados e irregularidades de autoridades de tránsito. No se descartan bloqueos durante el recorrido.

Para evitar complicaciones pueden utilizarse Viaducto, Eje 3 Sur, Congreso de la Unión, Fray Servando y José María Izazaga, dependiendo del avance del contingente.

MANIFESTACIONES

Colectivo Hasta Encontrarles

Desde temprano se reunirán en Metro Chabacano antes de salir hacia Lagunas de Zempoala y Huitzilac, donde realizarán una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

En la zona pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Sur.

Petroleros Unidos por México

Alrededor de las 7:00 horas estarán frente a la Torre de Pemex, sobre Marina Nacional. Exigen ajustes por inflación en salarios y pensiones, prestaciones pendientes y mayores recursos para 2027.

Se van antes de que les recorten el sueldo; petroleros buscan otro empleo

Como alternativas están Circuito Interior, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Calzada México-Tacuba.

No Más Presos Inocentes

A las 9:00 horas estarán frente a los juzgados del Reclusorio Oriente para respaldar a un hombre acusado de abuso sexual y pedir que se revise el proceso judicial.

Para evitar la zona pueden utilizarse Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Colectiva Las Tonantzin

También a las 9:00 horas estarán en el Reclusorio Oriente, pero para exigir justicia por un caso de abuso sexual y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Trabajadores y extrabajadores de Seguridad Ciudadana

A las 11:00 horas se reunirán en el Parque de la Ciudadela para revisar avances en su petición de un aumento salarial del 9 por ciento y exigir respeto a sus derechos laborales.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma, Eje Central y Arcos de Belén.

Telefonistas

A las 11:00 horas habrá protesta frente al corporativo de Telmex, en Parque Vía 190. Expresarán su apoyo a trabajadores despedidos en Baja California y Sonora y exigirán respeto a sus derechos laborales.

Como alternativas están Circuito Interior, Marina Nacional, Mariano Escobedo y Paseo de la Reforma.

Familiares de desaparecidos

A las 17:30 horas estarán frente a Gobernación, en Abraham González 48, para exigir avances en la investigación por la desaparición de dos luchadores sociales ocurrida en Oaxaca en 2007.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes y Bucareli.

CITAS AGENDADAS

Frente de Lucha Urbano Popular

A las 12:00 horas acudirán a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en Río de la Plata, para pedir la recuperación de tres predios ubicados en distintas alcaldías.

Como alternativas están Circuito Interior, Reforma, Mariano Escobedo e Insurgentes.

Vecinos de Santa Rosa Xochiac

A las 12:00 horas acudirán a la alcaldía Álvaro Obregón y, a las 18:00 horas, al Zócalo. Denuncian que no se ha aplicado el presupuesto participativo destinado a drenaje y otras obras comunitarias.

En Álvaro Obregón pueden utilizarse Periférico, Revolución y Barranca del Muerto; en el Centro, Eje Central, Izazaga y Circunvalación.

Mazahuas de la Alameda Central

A las 14:00 horas acudirán a oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera, para solicitar espacios donde puedan vender sus productos en la Alameda Central.

Mujeres mazahuas se manifiestan con pancartas.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

Organización Nueva Generación

También a las 14:00 horas estarán en la Secretaría de Vivienda, en Luis Moya 87, para pedir que se retiren sellos de clausura de un predio en Parque San Andrés, Coyoacán.

Para evitar la zona pueden utilizarse Balderas, Eje Central, Avenida Chapultepec y José María Izazaga.

RODADAS

Por la noche habrá tres rodadas ciclistas. Desde las 20:30 horas saldrán grupos de Ciudad Jardín y los alrededores del Estadio Banorte rumbo a Xochimilco.

A las 20:45 horas habrá otra salida desde la Torre del Caballito, con destino todavía por definir, y a las 21:00 horas una rodada partirá de Nueva Santa María rumbo a la Roma Norte y Ciudad de los Deportes.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Multiverso Nestlé, será desde las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, con alrededor de 35 mil asistentes, podría afectar la circulación en Ciudad Deportiva.

Emmanuel y Mijares en CDMX: horarios, setlist y objetos prohibidos para el concierto Foto: Cuartoscuro.com

Emmanuel y Mijares estarán a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional; en el Teatro Metropólitan habrá un concierto en apoyo al EZLN y madres buscadoras, y Cirque du Soleil ECHO continúa funciones en Santa Fe.

En el WTC arranca el Congreso Internacional Inmobiliario AMPI y en la Arena México habrá función especial de lucha libre desde las 17:00 horas.

Además, desde las 8:00 horas una peregrinación sonidera saldrá de la Glorieta de Peralvillo rumbo a la Basílica de Guadalupe, con alrededor de 2 mil participantes.