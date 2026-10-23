Manifestantes dejan colapsada la México-Cuernavaca ¿qué piden?

Luego de casi dos horas de complicaciones viales, quedó libre la circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Chamilpa, donde un grupo de vecinos bloqueó el paso para exigir que les devuelvan el suministro de agua potable.

Los inconformes, habitantes de la colonia Cuauhtémoc, al norte de Cuernavaca, salieron a protestar luego de que maquinaria utilizada en las obras del distribuidor vial de Chamilpa rompiera una tubería y los dejara sin agua, problema que suma más de 20 días.

Cansados de la situación, los vecinos decidieron cerrar la circulación en ambos sentidos para presionar a las autoridades y exigir una solución al problema, lo que provocó complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Después de varias horas de protesta y tras llegar a acuerdos con las autoridades, los manifestantes finalmente levantaron el bloqueo y permitieron nuevamente el paso de los vehículos.