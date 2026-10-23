Mujer muerde a policía de Tránsito en CDMX ¿por qué lo hizo?

Una mujer terminó detenida luego de que presuntamente mordió en un brazo a un policía de Tránsito que estaba a punto de quitarle una placa a su automóvil por estacionarse en doble fila, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Todo ocurrió sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un operativo para liberar las vialidades de vehículos mal estacionados.

En las imágenes se observa cómo los uniformados detectaron el automóvil en doble fila y se acercan para retirarle una de las placas como parte de la sanción. Sin embargo, la conductora se baja corriendo de su auto pues no le gustó la medida y, en su intento por evitar la infracción, presuntamente se lanzó contra el policía y le dio una mordida en el brazo.

La situación obligó a intervenir a otros agentes que participaban en el operativo, quienes finalmente detuvieron a la mujer.

La mujer que vestía pants color morado no solo cometió una falta al Reglamento de Tránsito, sino además terminó detenida y llevada ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la presunta agresión al uniformado.

Así los comentarios en redes

En USA ya le hubieran dado unos plomazos

Casi 7 policías para controlar 1 persona, así de preparados están

Creo que no me cansaré de decirlo, la policía en México un chiste, no hay preparación, la dama poli, no hace nada absolutamente, es una espectadora más, tal vez si la doña le hubiera enseñado un billetito, igual se desapendeja, pero como no hubo tal, jamás reaccionó. CHALÉ

Los ciudadanos somos el principal problema del desorden que existe en la ciudad No la autoridad. Aunque nos digan una y otra vez que no hacer lo hacemos con justificaciones pendejas como adolescentes emberrinchados