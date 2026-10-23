Mujer muerde a policía de Tránsito en CDMX ¿por qué lo hizo?
La mujer que vestía pants color morado salió corriendo de su vehículo y se abalanzó sobre el uniformado de la SSC.
Una mujer terminó detenida luego de que presuntamente mordió en un brazo a un policía de Tránsito que estaba a punto de quitarle una placa a su automóvil por estacionarse en doble fila, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
Todo ocurrió sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban un operativo para liberar las vialidades de vehículos mal estacionados.
En las imágenes se observa cómo los uniformados detectaron el automóvil en doble fila y se acercan para retirarle una de las placas como parte de la sanción. Sin embargo, la conductora se baja corriendo de su auto pues no le gustó la medida y, en su intento por evitar la infracción, presuntamente se lanzó contra el policía y le dio una mordida en el brazo.
La situación obligó a intervenir a otros agentes que participaban en el operativo, quienes finalmente detuvieron a la mujer.
La mujer que vestía pants color morado no solo cometió una falta al Reglamento de Tránsito, sino además terminó detenida y llevada ante el agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la presunta agresión al uniformado.