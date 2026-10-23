C5 CDMX multiplica 14 veces cámaras de vigilancia en 15 años; suman casi 120 mil

La infraestructura de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México creció 14.4 veces en los últimos 15 años, al pasar de 8 mil 310 cámaras en 2011 a casi 120 mil en 2026, informó su coordinador general, Salvador Guerrero Chiprés.

Imagen de cámaras de videovigilancia del C5 de Ciudad de México

En entrevista, el funcionario destacó que este incremento ha fortalecido la capacidad de monitoreo y atención de emergencias en la capital, que busca consolidar su sistema de videovigilancia con la meta de llegar a 150 mil cámaras para 2030, establecida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con el balance institucional por los 15 años de la actual sede del C5, inaugurada el 25 de octubre de 2011, la Ciudad de México cuenta con 119 mil 735 cámaras de videovigilancia, cifra que representa un crecimiento de más de 1,340 por ciento respecto a las 8 mil 310 que había al inicio.

Cámara de vigilancia. Foto: Canva

Guerrero Chiprés sostuvo que la expansión de la red coloca a la capital como una de las ciudades con mayor infraestructura de videovigilancia pública del continente americano.

El coordinador del C5 explicó que el crecimiento no solo se refleja en la cantidad de equipos, sino también en la ampliación de la cobertura territorial, especialmente en las alcaldías periféricas, donde se busca fortalecer la presencia institucional.

Entre las demarcaciones con mayor incremento porcentual en el número de cámaras se encuentran Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, donde la infraestructura se multiplicó 26, 22 y 19 veces, respectivamente, de acuerdo con el balance del organismo.

Como parte de los siguientes proyectos, el C5 trabaja en la instalación de cámaras en la zona del Ajusco, con equipos distribuidos en un anillo de vigilancia y en caminos específicos que anteriormente carecían de esta infraestructura.

El funcionario señaló que la instalación continúa y estimó que hacia finales de noviembre podría estar completo el equipamiento previsto. Hasta entonces, precisó, será posible evaluar de manera integral los resultados del sistema.

Otra de las estrategias para incrementar la capacidad de vigilancia es Aliados C5, mediante la cual empresas e instituciones privadas conectan sus cámaras a la infraestructura pública.

Hasta octubre de 2026, este esquema había incorporado 544 cámaras, con la participación de organizaciones empresariales, establecimientos comerciales y universidades.

La iniciativa busca ampliar la cobertura mediante la colaboración con el sector privado, cuyos participantes pueden aportar los equipos y cubrir los costos de conexión a internet y suministro eléctrico.

Guerrero Chiprés destacó que la evolución del C5 también comprende la coordinación de seis líneas de atención ciudadana, entre ellas el 9-1-1, el 089 de denuncia anónima, *765 SOS Mujeres, la Línea Antiextorsión y los servicios de atención de Locatel y reportes de agua.

El organismo también enfrenta el reto de renovar progresivamente las cámaras de generaciones anteriores para evitar que la obsolescencia tecnológica reduzca la capacidad de vigilancia.

Por ello, el coordinador consideró necesario contar con recursos suficientes para sustituir los equipos de manera preventiva, por lo que espera que en el Congreso de la Ciudad de los diputados destinen más recursos al organismo.