Entrega Brugada escrituras y créditos para mejoramiento de vivienda

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de tres mil 317 acciones de vivienda en beneficio de más de 11 mil personas, con una inversión superior a los 521 millones de pesos.

Durante el evento, la mandataria capitalina destacó que la política habitacional atiende a sectores históricamente excluidos del crédito convencional, mediante esquemas accesibles.

Estamos aquí para hacer realidad uno de los derechos más importantes que este gobierno quiere que se haga realidad: el derecho a tener una vivienda digna y un patrimonio legal para toda la vida”, afirmó.

Del total de acciones, dos mil 381 corresponden a créditos de mejoramiento de vivienda, por un monto de 346 millones de pesos. Asimismo, se entregaron más de 300 escrituras públicas para otorgar certeza jurídica a los hogares.

La meta para el cierre de 2026 es alcanzar 20 mil créditos otorgados y 10 mil escrituras entregadas Foto: Especial

Brugada Molina enfatizó que la regularización patrimonial es fundamental: “Si tenemos nuestra escritura, combatimos el despojo y de esa manera garantizamos que quien tenga su escritura pueda defenderse y decir ‘esta propiedad es mía’”.

La titular del Ejecutivo local instó a las personas beneficiarias a cumplir con sus aportaciones, “quiero que hagan este compromiso de pagar el crédito, porque eso nos sirve para seguir financiando a más”.

Además, indicó que la meta para el cierre de 2026 es alcanzar 20 mil créditos otorgados y 10 mil escrituras entregadas.

El titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que durante 2026 se han autorizado 15 mil 488 créditos, con una inversión acumulada de más de dos mil 533 millones de pesos. El funcionario resaltó que el 63 por ciento de estos apoyos se otorgan a mujeres jefas de familia con menores ingresos.