Clara Brugada destaca disminución de incidencia delictiva en Miguel Hidalgo

La incidencia delictiva en la alcaldía Miguel Hidalgo registró una baja general de cinco por ciento entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año; en el mismo periodo, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego cayeron más de 20 por ciento, el robo de vehículo con violencia disminuyó 46 por ciento y los homicidios se mantuvieron sin incrementos, así lo aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Los datos fueron detallados al término de la reunión de evaluación de seguridad de los cinco sectores de la demarcación, en la que participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), fuerzas federales y brigadas de participación ciudadana.

Me da mucho gusto decirles que vamos avanzando, vamos a continuar trabajando todos los días para que la Miguel Hidalgo cada día sea más segura", expresó la mandataria capitalina.

Durante el encuentro, las autoridades capitalinas destacaron la coordinación interinstitucional para atender las zonas prioritarias.

El alcalde Mauricio Tabe reconoció la labor de los elementos desplegados en el territorio y destacó la tendencia descendente observada en los últimos cinco años. Sin embargo, aseguró que es un resultado para continuar con el trabajo en contra de la delincuencia.

Ha habido una disminución constante de los delitos en los últimos cinco años: de 40 delitos por semana que ocurrían hace cinco años, hoy ocurren 15. Esto no quiere decir que ya podamos cantar victoria. Tenemos que seguir trabajando todos los días para que todas las calles y todas las colonias estén mucho más seguras", reiteró.

También enfatizó que el seguimiento cotidiano a la estrategia resulta determinante para consolidar los avances reportados en la demarcación.

Los detalles no se delegan, se delegan las tareas, se supervisan para lograr que Miguel Hidalgo siga siendo una de las alcaldías más seguras de la ciudad. Y así ponemos nuestro granito de arena para que a la ciudad también le vaya bien".

Las dependencias encargadas de la seguridad pública en la capital reafirmaron que mantendrán los esquemas de vigilancia, al igual que las sesiones de evaluación diaria para prevenir la comisión de delitos de alto impacto.