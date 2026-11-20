Este viernes habrá 12 manifestaciones y el Centro de la Ciudad de México será una de las zonas más complicadas por el desfile de la Revolución Mexicana. También habrá concentraciones en la Doctores, Coyoacán, Tláhuac y Álvaro Obregón. Por la tarde, el Corona Capital afectará la vialidad en la zona de la Ciudad Deportiva.

MANIFESTACIONES

Colectivo Hasta Encontrarles

Desde temprano se reunirán en Metro Chabacano para salir hacia Lagunas de Zempoala y Huitzilac, donde continuarán la búsqueda de personas desaparecidas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Sur.

Freedom Souls – Kids & Paws

A las 9:30 horas estarán frente a los juzgados de Dr. Lavista 114, en Doctores. Exigen que el hombre señalado por el envenenamiento de perros en Parque España permanezca en prisión preventiva y sea juzgado por maltrato y crueldad animal.

El detenido en la Condesa José Antonio García

Como alternativas están Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Familiares de imputados por fraude

A las 9:30 horas acudirán a los juzgados del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla para respaldar a dos personas acusadas de fraude.

Para evitar la zona pueden utilizarse Calzada Ignacio Zaragoza, República Federal, Eje 8 Sur y Ermita Iztapalapa.

Alianza Ciudadana Anticorrupción

A las 10:00 horas se concentrarán en el Monumento a la Revolución para exigir transparencia en el gasto público y mayor combate a la corrupción.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje 1 Norte y Balderas.

Trabajadores de PILARES

También a las 10:00 horas estarán frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la colonia Florida. Exigen respeto a sus derechos laborales y la reinstalación de personal despedido.

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Pueden utilizarse Insurgentes Sur, Avenida Universidad, Barranca del Muerto y Avenida Revolución.

Justicia Histórica Trans

A las 11:00 horas se reunirán afuera del Metro Copilco para conmemorar el Día Internacional de la Remembranza Trans y exigir derechos a la vivienda, trabajo y salud.

La marcha del Día de la remembranza trans ALEJANDRO AGUILAR

Como alternativas están Avenida Universidad, Insurgentes Sur, Eje 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo.

Trabajadores de la salud

A las 15:00 horas estarán afuera del Metro Barranca del Muerto para protestar porque quedaron fuera de un apoyo de 8 mil pesos para uniformes. Después podrían desplazarse hacia oficinas del IMSS-Bienestar.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Revolución, Insurgentes Sur, Río Mixcoac y Periférico.

Comerciantes de mercados públicos

A las 16:00 horas protestarán en el Mercado 204 de San Juan de Aragón contra un evento musical por el aniversario del mercado, pues aseguran que afecta directamente a los locatarios.

Como alternativas están Avenida 608, Avenida 412, Oceanía y Circuito Interior.

Vecinos de Prados Coapa

A las 16:00 horas estarán en División del Norte y Rancho El Vergel para protestar contra la construcción de viviendas del INVI. No se descartan bloqueos.

Para evitar la zona pueden utilizarse Canal de Miramontes, Acoxpa, Calzada del Hueso y Periférico Sur.

Sindicatos democráticos

A las 17:00 horas se reunirán afuera del Metro Juárez para informar sobre las acciones que tomarán después de una reunión en Gobernación.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central y Avenida Chapultepec.

Vecinos de Tláhuac

También a las 17:00 horas protestarán frente a la Alcaldía Tláhuac para exigir la destitución de integrantes del patronato de la Feria de San Pedro Tláhuac por presuntas irregularidades. No se descartan bloqueos.

Como alternativas están Canal de Chalco, La Turba, Periférico Oriente y vialidades locales de Tláhuac.

Centro de Apoyo a las Identidades Trans

A las 20:00 horas habrá una concentración en el Hemiciclo a Juárez por el Día Internacional de la Remembranza Trans. Pedirán reconocimiento de las muertes violentas de mujeres trans como feminicidios y justicia contra la discriminación.

Para evitar Avenida Juárez pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central y José María Izazaga.

CITAS AGENDADAS

Organizaciones sociales

A las 11:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para solicitar su incorporación a programas de vivienda.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Trabajadores de Obras y Servicios

A las 11:00 horas acudirán a oficinas de Obras de Infraestructura Vial, sobre Río Churubusco, para exigir mejores condiciones laborales.

Como alternativas están Viaducto, Añil, Eje 3 Sur y Canal de Río Churubusco.

RODADAS

A las 18:30 horas saldrá una rodada ciclista desde San Nicolás Tetelco, en Tláhuac, rumbo al Cerro Ayaquemetl. A las 20:00 horas otra partirá del Estadio Banorte hacia Villa Milpa Alta.

Además, a las 18:00 horas habrá una rodada en patines alrededor de la Alameda Central.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

A las 10:00 horas comienza el Desfile Cívico-Militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución. Se esperan alrededor de 100 mil personas.

Conoce el setlist de Gorillaz en el Corona Capital 2026. Foto de FB: Gorillaz

En Ciudad Deportiva arranca Corona Capital desde las 14:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una asistencia prevista de hasta 120 mil personas. Ten especial cuidado en vialidades como Viaducto, Río Churubusco, Añil y Eje 3 Sur.

En Santa Fe se espera el evento Time Warp y habrá funciones de Cirque du Soleil ECHO.

Por la noche, Dimash Qudaibergen estará en el Palacio de los Deportes; Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional y Lo Mejor del Rock en el Teatro Metropólitan.

En el WTC continúa Expo Moto CDMX, mientras que en el Estadio Fray Nano habrá entrega de programas sociales con alrededor de 15 mil asistentes.