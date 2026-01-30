Viernes de manifestaciones en CDMX ¡Te damos opciones viales!

Este viernes 30 de enero se llevarán a cabo una marcha, una rodada ciclista y varias manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, aquí te damos detalles de los motivos, horarios y zonas más afectadas.

La CDMX amaneció este viernes último de mes con menos trafico debido a que no hay actividades en escuelas de educación básica y también hoy inicia un mega puente ya que el lunes 2 de febrero es marcado como día de asueto.

MARCHAS

Conexión Migrante

Hora: 12:00 hrs.

El Metro de la Ciudad de México, Línea 7

Lugar: Concentración en la estación del metro San Joaquín línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en colonia Pensil Sur, alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de la Avenida Río San Joaquín y la calle Lago Hielmar alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Rumbo a: Embajada de los Estados Unidos en Calzada Legaria y Av. Casa de la Moneda Colonia Irrigación alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Motivo: Se manifiestan en defensa de la comunidad migrante, exigiendo No más financiamiento al (Servicio de Inmigración y Control de aduanas de Estados Unidos) ICE.

Opción vial

Usa Periférico, Marina Nacional o Ejército Nacional. Río San Joaquín (tramos habilitados).

RODADA CICLISTA

Familiares y amigos de ciclista víctima de hechos de tránsito

Rodada ciclista

Hora: 12:00 hrs.

Lugar: Albarrada # 2 Colonia Progresista Alcaldía Iztapalapa CDMX.

Rumbo a: Av. Javier Rojo Gómez y Eje Vial 5 Sur Marcelino Buendía Colonia Leyes de Reforma 3 Secc., Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Colocación de Bicicleta blanca por el ciclista finado, Diego Gerardi Guerrero Vázquez, posteriormente realizarán una rodada en su nombre.

Opción vial

Usa Eje 6 Sur o Av. Ermita Iztapalapa. Alterna por Periférico Oriente o Av. Tláhuac.

MANIFESTACIONES

Alianza Nacional Telefonista

Hora: 07:00 hrs.

Lugar: Palacio Nacional.

Motivo Realizaran la entrega de un pliego petitorio dirigido a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el que le solicitan la atención a sus principales demandas: defensa del Contrato Colectivo de Trabajo, democracia sindical y mejores condiciones laborales.

Palacio Nacional

Colectiva Las Tonantzi

Hora: 09:00 hrs.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.

Motivo: Realizarán acompañamiento a una víctima con motivo de la celebración de una audiencia.

Trabajadoras sexuales independientes y unidas

Hora: 10:00 hrs.

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro Colonia San Mateo Xalpa Alcaldia Xochimilco CDMX.

Motivo: En apoyo a mujer trans, activista, víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño; así como una sentencia en contra del presunto responsable.

Opción vial

Usa Periférico Sur o Av. Tláhuac. Toma División del Norte (tramos habilitados).

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Hora: 11:30 hrs

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: En apoyo a la audiencia para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva de los casos de personas encarceladas a quienes consideran inocentes, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Opción vial

Usa Periférico Oriente o Av. Tláhuac. Alterna por Eje 10 Sur.

Comité de apoyo emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 12:00 hrs.

Lugar: Refugio Franciscano A.C. en Carretera México-Toluca KM 17.5, Colonia Lomas de Vista Hermosa Alcaldía Cuajimalpa CDMX.

Motivo: Para dar seguimiento a la entrega del predio del Refugio Franciscano A.C., a la Asociación Franciscana I.A.P., lo anterior, luego que la jueza por ministerio de Ley del juzgado 60 de lo Civil, dictará un acuerdo en el que, al dar cumplimiento a la suspensión concedida del refugio, fijo entregar la posesión del inmueble que fue desalojado desde diciembre del año pasado.

Opción vial

Usa Autopista México–Toluca o Prol. Paseo de la Reforma. Igual por Av. Vasco de Quiroga.

Amnistía Internacional México

Hora: 15:00 hrs.

Lugar: Embajada de la República Islámica de Irán en Av. Paseo de la Reforma # 2350 Colonia Lomas Altas alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Motivo: En apoyo a los ciudadanos iraníes que iniciaron protestas el pasado 28 de diciembre de 2025, exigiendo un cambio fundamental y un sistema político que respete los derechos humanos y la dignidad; así como en contra de la represión ejercida por el gobierno de Irán, lo que ha provocado muertes masivas en la población de ese país.

Opción vial

Usa Periférico o Av. Constituyentes. También puedes ir por Prol. Paseo de la Reforma.

