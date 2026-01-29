Trabajadoras sexuales piden alternativas de empleo

Integrantes de la comunidad trans, dedicadas en su mayoría al trabajo sexual, bloquearon la tarde de este jueves la circulación en el cruce de avenida Fray Servando Teresa de Mier y Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, para exigir diálogo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ante las afectaciones que, aseguran, han sufrido por diversas obras urbanas que se realizan en Calzada de Tlalpan, rumbo al Mundial.

Denunciaron que la construcción de la ciclovía y el Parque Elevado, en Calzada de Tlalpan, han reducido de manera considerable el flujo de personas y los espacios donde tradicionalmente desarrollan su actividad, lo que ha impactado de forma directa en su ingreso diario.

Señalaron que, desde el arranque de las obras, han buscado acercamientos con autoridades capitalinas para solicitar apoyos económicos o algún tipo de compensación, que les permita enfrentar las pérdidas generadas por los trabajos de infraestructura.

A la fecha, no se ha obtenido respuesta, aseguraron.

Ante ello, los inconformes demandaron remuneración económica temporal, además de ser incorporadas a programas sociales que les permitan acceder a apoyos, capacitación laboral y alternativas de empleo, así como participar en los procesos de planeación urbana para evitar nuevos desplazamientos sin opciones claras.

El cierre vial provocó congestionamiento y desvíos en la zona.

El bloqueo se levantó minutos después de las 19:00 horas, luego de que se iniciara un diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y personal de Concertación Política.

