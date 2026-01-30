Hallan en 'hotel' de la Cuauhtémoc CDMX más de 150 toneladas de autopartes robadas

Más de 150 toneladas de autopartes y refacciones posiblemente robadas fueron aseguradas tras un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México que operaba con fachada de hotel y funcionaba como bodega clandestina.

El predio, localizado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, contaba con 42 habitaciones en las que se almacenaban y clasificaban piezas automotrices por modelo, entre ellas puertas, cofres, faros, parabrisas, rines, llantas, fascias, salpicaderas, medallones, placas de circulación y vehículos semi-desmantelados.

Autoridades llegaron con orden judicial

Aseguramiento de autopartes en CDMX.

La intervención se realizó tras trabajos de investigación e inteligencia relacionados con el combate al robo de vehículos y autopartes, lo que permitió obtener una orden judicial para ingresar al inmueble.

Todo lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial.

Fuerzas federales también intervinieron

Operativos contra robo de autopartes Foto Especial

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez informó que esta diligencia se llevó a cabo en coordinación de autoridades federales; "Agradezco el apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX por su apoyo y colaboración en éstas y otras investigaciones que nos permiten seguir construyendo una ciudad más segura, siempre más justa y en paz".

Delito de robo de autopartes

Almacenar, poseer, esconder o comercializar una gran cantidad de autopartes robadas puede implicar varios delitos graves en la legislación local y federal.

En la CDMX, el robo de partes de vehículos automotores se considera un delito agravado y se sanciona con pena de 3 a 7 años de prisión según el Artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, reformado por el Congreso local para endurecer esta sanción.

Encubrimiento por receptación (posesión o comercio de bienes robados)

Incluso si no se participa en el robo, almacenar o vender autopartes sabiendo que son robadas puede constituir encubrimiento por receptación. Este delito está tipificado en el Código Penal Federal y también en el local (CDMX), y se configura al: adquirir, poseer, recibir, comercializar, ocultar o traficar bienes provenientes de un delito, con conocimiento de que son ilícitos.

Castigo en CDMX

El Artículo 243 del Código Penal para CDMX (y su discusión legislativa) indica sanciones de aproximadamente 2 a 7 años de prisión y multas, a quien “posea, desmantele, venda, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte” objetos o productos de un delito, con conocimiento de su procedencia ilícita (esto incluye autopartes robadas).

Además de la pena de prisión:

Las autoridades pueden confiscar los bienes robados (extinción de dominio) y abrir investigaciones por asociación delictuosa si hay indicios de una red organizada de robo y comercio de autopartes.

Las penas pueden agravarse si se demuestra que la actividad forma parte de una organización criminal, se involucra violencia, o si el valor de lo robado es muy elevado.

