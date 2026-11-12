Alessandra Rojo de la Vega plantea una ciudad con espacios públicos seguros y vivienda accesible

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que el desarrollo de las ciudades no debe medirse por la cantidad de edificios o grandes obras arquitectónicas, sino por la calidad de vida de sus habitantes, la seguridad en las calles, el acceso a los servicios y la posibilidad de permanecer en los barrios donde han construido su historia.

Durante su participación en el Simposio Internacional Arquitectura de la Ciudad, en una conversación sobre gobernanza urbana y bienestar, la edil señaló que una ciudad puede tener construcciones impresionantes y proyectos reconocidos internacionalmente, pero no puede considerarse exitosa si sus habitantes tienen miedo de caminar por sus calles, enfrentan banquetas deterioradas o no pueden pagar una vivienda en sus propias colonias.

Al presentar los principales retos de la alcaldía Cuauhtémoc, Rojo de la Vega reconoció que existen problemas de iluminación, inseguridad, basura, falta de áreas verdes y espacios públicos abandonados, situaciones que, dijo, afectan directamente la libertad y tranquilidad de las personas.

Como parte de las acciones de su administración, destacó que mediante el programa Brilla Cuauhtémoc se han instalado o rehabilitado casi 100 mil luminarias, mientras que a través de Renace Cuauhtémoc se han recuperado más de 500 espacios públicos, entre plazas, jardines, fuentes, banquetas y calles.

Asimismo, informó que durante el primer año de gobierno fueron intervenidos más de 36 mil metros cuadrados de banquetas y cruces peatonales, con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar que personas adultas mayores, con discapacidad, niñas y niños puedan desplazarse de manera segura.

La alcaldesa subrayó que recuperar los espacios públicos no significa únicamente mejorar su apariencia, sino devolverle a la comunidad lugares de convivencia y encuentro.

En ese sentido, consideró indispensable la participación de vecinos, empresas, organizaciones y comercios, aunque advirtió que cualquier colaboración entre los sectores público y privado debe garantizar beneficios colectivos y mantener los espacios al servicio de la comunidad.

Critica obstáculos políticos para atender a la ciudadanía

Durante su intervención, Rojo de la Vega también señaló que gobernar una alcaldía de oposición implica enfrentar dificultades de coordinación con otras autoridades, así como obstáculos políticos que pueden retrasar soluciones para los habitantes.

Sin embargo, sostuvo que las diferencias partidistas no deben convertirse en impedimentos para atender las necesidades de la población.

“Una banqueta no tiene partido político, una luminaria no tiene ideología, un parque no debería convertirse en una disputa entre gobiernos”, expresó.

Afirmó que la coordinación entre autoridades es indispensable, pero aclaró que colaborar no significa subordinación, pues, independientemente de las diferencias políticas, existe la obligación de responder a las demandas ciudadanas.

También defendió la aplicación de reglas para mantener el orden en la vía pública y los espacios recuperados, al considerar que los derechos y las normas deben coexistir.

Advierte sobre el encarecimiento de la vivienda

Uno de los temas centrales de su participación fue el acceso a la vivienda y el riesgo de que la transformación urbana termine desplazando a las familias que históricamente han habitado determinadas colonias.

La alcaldesa cuestionó qué sentido tiene mejorar los servicios, recuperar parques y atraer inversiones si, como consecuencia del desarrollo, los habitantes ya no pueden pagar las rentas y se ven obligados a abandonar sus comunidades.

Señaló que busca una Cuauhtémoc con mayores oportunidades, mejores servicios e inversión, pero donde las personas que llevan décadas viviendo en sus colonias puedan permanecer y las nuevas generaciones tengan posibilidades de construir su futuro cerca de los lugares donde crecieron.

“Eso no puede ser nuestra idea de progreso”, enfatizó.

Seis dimensiones de la prosperidad urbana

Rojo de la Vega planteó que la prosperidad urbana debe reflejarse en la vida cotidiana de las personas y no solamente en indicadores de construcción o crecimiento económico.

Para ello, expuso seis dimensiones que, desde su perspectiva, deben orientar el desarrollo de las ciudades:

1. Seguridad y libertad: que las personas puedan caminar sin miedo y que las mujeres cuenten con espacios seguros. En este rubro destacó la existencia de más de 500 Puntos Violeta en comercios, hoteles y oficinas de la demarcación.

2. Servicios públicos eficientes: contar con banquetas accesibles, calles iluminadas y espacios públicos limpios y cuidados.

3. Oportunidades económicas: garantizar que comerciantes y emprendedores puedan trabajar sin enfrentar extorsiones o cobro de piso.

4. Gobierno cercano: mantener contacto directo con los habitantes, escuchar sus necesidades, atenderlas y rendir cuentas.

5. Inclusión social: procurar que la discapacidad, la edad o el nivel de ingresos no determinen quién puede disfrutar de la ciudad.

6. Protección ambiental: cuidar los árboles, el agua, el aire y las áreas verdes para las futuras generaciones.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que la grandeza de una ciudad no debe medirse únicamente por lo que construye, sino también por los espacios que recupera, las comunidades que protege y las personas que incluye en su desarrollo.